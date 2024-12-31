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Yılbaşında İstanbul ve Ankara'da bu yollar kapalı olacak

Yeni yılın gelişinde İstanbul ve Ankara'da ulaşım yasakları uygulanmaya başladı. Bu kapsamda bazı yollar 1 Ocak saat 08.00'e kadar trafiğe kapalı olacak. Saat 14.00'ten itibaren ise İstiklal Caddesi ve buraya çıkan tüm yollar trafiğe kapanacak. 1 Ocak sabahı yapılacak Filistin mitingi nedeniyle de bazı yollar trafiğe kapalı olacak.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 31 Aralık 2024 14:59, Son Güncelleme : 31 Aralık 2024 15:01
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Yılbaşında İstanbul ve Ankara'da bu yollar kapalı olacak

İstanbul'da Ankara'da yılbaşı tedbirleri alınmaya başlandı. 24 saat sürecek yasaklar kapsamında bazı yollar trafiğe kapalı olacak. İşte İstanbul ve Ankara'da kapalı olacak olan yollar...

İSTANBUL

Beyoğlu

Beyoğlu'nda saat 14.00 itibariyla trafiğe kapanacak yollar şöyle:

- İstiklal Caddesi ve bu caddeye çıkan tüm cadde ve sokaklar trafiğe kapatılacaktır.

- Takı zafer Caddesi trafiğe kapatılacaktır.

- Sıraselviler Caddesi Hocazade sokak kesişiminden Taksim Meydan istikameti trafiğe kapatılacaktır.

- Asmalı Mescit Caddesi trafiğe kapatılacaktır.

- Dünya Sağlık Sokak trafiğe kapatılacaktır.

- Osmanlı Sokak trafiğe kapatılacaktır.

- Tarlabaşı Bulvarı üzerinde Zambak sokak, Atıf Yılmaz Caddesi (Sakızağacı Taksi Durağı) ve Balo Sokak girişleri trafiğe kapatılacak.

- Yeni Çarşı Caddesi, Turnacıbaşı Caddesi, Meşelik Sokak ve Sadri Alışık Sokak'tan İstiklal Caddesi'ne gidiş istikameti kapatılacak.

- Sıraselviler Caddesi'ne çıkan Aslan Yatağı Sokak, Kazancı Yokuşu trafiğe kapatılacaktır.

- Hamalbaşı Caddesi Ömer Hayyam Caddesi kesişiminden itibaren trafiğe kapatılacaktır.

- Meşrutiyet Caddesi Karayel Sokak kesişiminden itibaren Hamalbaşı Caddesi istikameti trafiğe kapatılacaktır.

- İlk Belediye Caddesi trafiğe kapatılacaktır.

- Ensiz Sokak trafiğe kapatılacaktır.

- Kumbaracı Yokuşu trafiğe kapatılacaktır.

- Postacılar Sokak trafiğe kapatılacaktır.

- Yeniçarşı Caddesi - Hayriye Caddesi kesişiminden itibaren trafiğe kapatılacaktır.

İstanbul'da yılbaşı tedbirleri: 24 saat sürecek yasak başladı

Şişli

Şişli'de saat 14.00 itibarıyla kapanacak yollar

- Mim Kemal Öke Caddesi

- Vali Konağı Cad. kesişimi ile Abdi İpekçi Cad. dönüşleri arası.

- Abdi İpekçi Caddesi

- Bostan Sokak

- Atiye Sokak

- Altın Sokak

- Prof. Dr. Fevzi Fevzioğlu Sokak

İstanbul'da yılbaşı tedbirleri: 24 saat sürecek yasak başladı

Beşiktaş

Beşiktaş'ta saat 14.00'te kapanacak yollar

- Kuruçeşme Mah. Kireçhane Sokak - Çağrı Sokak Kesişiminden Alay Emini Sokak Kesişimine kadar Kuruçeşme istikameti trafiğe kapatılacak ve araç akımı Ulus Mahallesi İstikametine yönlendirilecektir.

İstanbul'da yılbaşı tedbirleri: 24 saat sürecek yasak başladı

Kadıköy

Kadıköy'de 14.00'te kapatılacak yollar

- General Asım Gündüz Caddesi - Kırtasiyeci Sokak Kesişimi

- General Asım Gündüz Caddesi - Serasker Caddesi Kesişimi

- General Asım Gündüz Caddesi - Nailbey Sokak Kesişimi

- General Asım Gündüz Caddesi - Nazmi Bey Sokak Kesişimi

- General Asım Gündüz Caddesi - Sakız Gülü Sokak Kesişimi

- General Asım Gündüz Caddesi - Dr. İhsan Ünlüer Sokak Kesişimi

- General Asım Gündüz Caddesi - Şair Latifi Sokak Kesişimi

- Söğütlü çeşme Caddesi - Bestekar Dilhayat Sokağı Kesişimi

- Söğütlü çeşme Caddesi - Pavlonya Sokağı Kesişimi

- Dr. Esat Işık Caddesi - Badem Altı Sokak Kesişimi

- Badem Altı Sokak - Ruşenağa Sokak Kesişimi

- Badem Altı Sokak - Dalga Sokak Kesişimi

- Badem Altı Sokak - Moda Caddesi Kesişimi

- Leylek Sokak - Fırıldak Sokak Kesişimi

- Leylek Sokak - Gürbüztürk Sokak Kesişimi

- Leylek Sokak - Gürbüztürk Sokak Kesişimi

- Tuğlacı Emin Bey sokak - Cemal Süreya Sokak Kesişimi

- Damga Sokak - Mühürdar Bağı Sokak Kesişimi

- Mühürdar Caddesi - Damga Sokak Kesişimi

- Damga Sokak - Albay Faik Sözener Caddesi Kesişimi

- Albay Faik Sözener Caddesi - Misbah Muayyes Sokak Kesişimi

- Albay Faik Sözener Caddesi - Muvakkithane Caddesi Kesişimi

- İskele Polis Merkezi Amirliği ile Damga Sokak Kesişimi (Moda istikametine akım verilmeyecek)

- Caddebostan İskele Sokak ve bu güzergaha bağlanan tüm cadde ve sokak kesişimleri oluşacak trafik yoğunluğuna göre trafiğe kapatılacaktır.

İstanbul'da yılbaşı tedbirleri: 24 saat sürecek yasak başladı

İstanbul'un yanısıra başkent Ankara'da da yeniyıl kutlamaları için bazı önlemler alındı.

ANKARA'DA DA BU YOLLAR KAPALI

Ankara Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, saat 19.00'dan itibaren Aşkabat Caddesi'nin Akdeniz Caddesi ile Oğuzhan Asiltürk Caddesi arasında kalan bölümü ve Bestekar Caddesi'nin Tunalı Hilmi Caddesi ile J.F. Kennedy Caddesi arasında kalan kısmı araç trafiğine kapatılacak.

İhtiyaç olması halinde GMK Bulvarı'nın tamamı, Atatürk Bulvarı'nın Sıhhiye Orduevi ile Akay Kavşak arasında kalan bölümü, Milli Müdafaa Caddesi'nin GMK Bulvarı ile Yahya Galip Caddesi arasında kalan bölümü, Ziya Gökalp Caddesi'nin Kolej Kavşak ile Kızılay Kavşak arasında kalan kısmı, Tunalı Hilmi Caddesi'nin Kuğulu Park ile Esat Caddesi arasında kalan bölümü, Tunus Caddesi'nin Tunalı Hilmi Caddesi ile J.F. Kennedy Caddesi arasında kalan kısmı ve Oğuzhan Asiltürk Caddesi'nin Azerbaycan Caddesi ile Kazakistan Caddesi arasında kalan bölümü araç trafiğine kapalı olacak.

Yine ihtiyaç halinde Filistin, Azerbaycan, Selanik, Yüksel, Olgunlar ve Kumrular caddeleri, İnkılap, Karanfil 1 ve 2 ile Konur 1 ve 2 sokaklarının tamamı trafiğe kapatılabilecek.

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