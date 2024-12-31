Tofaş'tan üretime iki hafta ara
Tofaş, Bursa fabrikasında envanter sayımı ve planlı bakım çalışmaları kapsamında 2-14 Ocak 2025 tarihleri arasında üretime ara verecek.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 31 Aralık 2024 08:32, Son Güncelleme : 31 Aralık 2024 08:33
Tofaş'tan KAP'a yapılan açıklamaya göre, Bursa fabrikasında yılsonu envanter sayımı ve üretim hatlarında yapılacak planlı bakım çalışmaları sebebi ile 2 Ocak 2025 - 14 Ocak 2025 tarihleri arasında üretime geçici olarak ara verileceği belirtildi.
Fabrikada 15 Ocak 2025 Çarşamba günü üretime başlanacak.