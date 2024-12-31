'Sivas depremi, 6 şubat depremleriyle ilgili'

Prof. Dr. Naci Görür, Sivas'ın Ulaş ilçesinde saat 23.30 sıralarında meydana gelen 4,4 büyüklüğündeki depremi değerlendirdi.

Sivas'taki sarsıntının, asrın felaketini yaşatan 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerle ilişkisi olduğu söyleyen Prof. Dr. Görür, şu ifadeleri kullandı:

"Demin Kertmekaracaören-Ulaş/Sivas'ta 4,3 deprem oldu. Ecemiş Fay Zonunda. Daha önce belirttiğim gibi, 6 Şubat depremlerinin enerji transferinin bu depremde bir etkisinin olduğunu düşünüyorum."