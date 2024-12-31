Benzin, motorin ve LPG'ye ÖTV zammı
Benzine 82 kuruş, motorine 77 kuruş, LPG otogaza ise 35 kuruşluk zam yapıldı. Zamların, ÖTV artışından kaynaklandığı bildirildi.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 31 Aralık 2024 08:59, Son Güncelleme : 31 Aralık 2024 09:23
Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) artışı kaynaklı zamlar, benzinde litre başına 82 kuruş, motorinde 77 kuruş ve LPG otogazda 35 kuruş olarak belirlendi.
Yapılan bu düzenleme ile birlikte akaryakıt fiyatlarının, tüketici maliyetine doğrudan yansıması bekleniyor.
Son dönemde döviz kurundaki hareketlilik ve uluslararası piyasalardaki petrol fiyatlarının etkisiyle yükselen akaryakıt fiyatlarına eklenen ÖTV artışı, birçok sektörde zincirleme fiyat artışlarına neden olabileceği öngörülüyor.ÖTV muafiyetli araç alımına 5+5 formülü