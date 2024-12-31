Çanakkale'de 45 kaçak göçmen yakalandı

Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı TCSG-16 Bot Komutanlığı ekipleri, Bozcaada ilçesi açıklarında lastik botla ilerleyen bir grubu tespit etti.

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