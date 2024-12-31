Eski bakan Nahit Menteşe hayatını kaybetti
Eski bakan Nahit Menteşe hayatını kaybetti
Yeni Yıl Süprizi, %0 Faizli 55.000 TL!
Yeni Yıl Süprizi, %0 Faizli 55.000 TL!
Sponsorlu İçerik
Kamuya 1830 engelli personel alınacak
Kamuya 1830 engelli personel alınacak
Ekmeğe zam geliyor! Kaç lira olacak?
Ekmeğe zam geliyor! Kaç lira olacak?
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan '2024 yılı özeti' paylaşımı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan '2024 yılı özeti' paylaşımı
TRT dizisiyle gündem olmuştu: Peki Gassal maaşları ne kadar?
TRT dizisiyle gündem olmuştu: Peki Gassal maaşları ne kadar?
Niğde skandalının ardından Aile Bakanı'ndan bakanlık personeline uyarı
Niğde skandalının ardından Aile Bakanı'ndan bakanlık personeline uyarı
2025 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu yayımlandı
2025 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu yayımlandı
Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor: Yemek ve yol ücretleri arttı
Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor: Yemek ve yol ücretleri arttı
Hazine ve Maliye Bakanlığı 93 uzman yardımcısı alacak
Hazine ve Maliye Bakanlığı 93 uzman yardımcısı alacak
Benzin, motorin ve LPG'ye ÖTV zammı
Benzin, motorin ve LPG'ye ÖTV zammı
Yüksek faizin faturası: 15 ayda 235 milyar dolar
Yüksek faizin faturası: 15 ayda 235 milyar dolar
Yurt dışından gelen telefon kayıt ücreti belli oldu
Yurt dışından gelen telefon kayıt ücreti belli oldu
'Sivas depremi, 6 şubat depremleriyle ilgili'
'Sivas depremi, 6 şubat depremleriyle ilgili'
2025 yılı trafik ceza tutarları belli oldu
2025 yılı trafik ceza tutarları belli oldu
İstanbul'da trafiğe kapatılacak yollar açıklandı
İstanbul'da trafiğe kapatılacak yollar açıklandı
ÖTV muafiyetli araç alımına 5+5 formülü
ÖTV muafiyetli araç alımına 5+5 formülü
Instagram'da yılbaşına 'günübirlik' vurgun!
Instagram'da yılbaşına 'günübirlik' vurgun!
Bakan Kacır açıkladı! Suriyelilerin dönüşünün sanayiye etkisi ne olur?
Bakan Kacır açıkladı! Suriyelilerin dönüşünün sanayiye etkisi ne olur?
Yılbaşı gecesi yağmura dikkat (haritalı)
Yılbaşı gecesi yağmura dikkat (haritalı)
Sivas'ta 4,4 büyüklüğünde deprem
Sivas'ta 4,4 büyüklüğünde deprem
28. Dönemde rekor ayrılık: 28 milletvekili partisinden ayrıldı
28. Dönemde rekor ayrılık: 28 milletvekili partisinden ayrıldı
E-ticarette yeni dönem: 1 Ocak'tan itibaren geçerli olacak!
E-ticarette yeni dönem: 1 Ocak'tan itibaren geçerli olacak!
Rejimin çökmesinden sonra kaç Suriyeli ülkesine döndü
Rejimin çökmesinden sonra kaç Suriyeli ülkesine döndü
Açlık sınırı şimdiden yeni asgari ücrete yaklaştı
Açlık sınırı şimdiden yeni asgari ücrete yaklaştı
SGK borcu krizi! Belediyelere haciz işlemleri başlatıldı
SGK borcu krizi! Belediyelere haciz işlemleri başlatıldı
Bakan Şimşek açıkladı: 2025'te enflasyon böyle düşecek
Bakan Şimşek açıkladı: 2025'te enflasyon böyle düşecek
Zamlı MTV rakamları belli oldu
Zamlı MTV rakamları belli oldu
Türkiye'nin okul öncesi müzik eğitimi veren ilk devlet okulu
Türkiye'nin okul öncesi müzik eğitimi veren ilk devlet okulu
DMM, 'Erdoğan, İsrail'i aradı' iddiasıyla servis edilen haberleri yalanladı
DMM, 'Erdoğan, İsrail'i aradı' iddiasıyla servis edilen haberleri yalanladı
Ana sayfaHaberler Yaşam

TRT dizisiyle gündem olmuştu: Peki Gassal maaşları ne kadar?

TRT'nin dijital platformu Tabii'nin yeni dizisi 'Gassal', sosyal medyada büyük gündem olurken, dizinin ardından gassallık mesleği gündem oldu.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 31 Aralık 2024 10:20, Son Güncelleme : 31 Aralık 2024 12:36
Yazdır

Türkiye'nin birçok şehrinde "Ölünce beni kim yıkayacak?" reklam panoları ile gündem olan Gassal dizisi, kısa sürede milyonlar tarafından izlendi.

TRT'nin dijital platformu Tabii'de yayınlanan ve başrolünde Ahmet Kural'ın, yönetmen koltuğunda ise Selçuk Aydemir'in yer aldığı dizi, son günlerin en çok konuşulan yapımları arasına adını yazdırdı. Dizi üzerine yürütülen tartışmaların ardından 'gassallık' mesleği de merak konusu haline gelirken, bu mesleğe mensup kişilerin aldığı maaşlar sosyal medyada gündem oldu.

GASSAL NEDİR?

İslam dininde hayatını kaybeden bir insanın cansız bedenini yıkamak, ölen kişiye hem bedensel hem de ruhsal saygı gösterilmesi anlamı taşımakta.

Bu uygulamada cenazeleri yıkayan kişilere ise 'gassal' adı verilmekte.

Belediyeler ya 657e tabi memur ya da sözleşmeli statüde gassal istihdam etmektedir.

GASSAL MAAŞLARI NE KADAR?

Yaşanılan şehir ve görev yapılan camiye göre değişiklik gösterse de, ortalama gassal maaşları tecrübeye göre şu şekilde değişiklik gösteriyor:

657'e tabi statüde, lise mezunu olarak yeni başlayan bir Gassal 31 Aralık 2024 tarihi itibariyle 36 bin TL maaş almaktadır. İşye yeni başlayan yükseköğrenim mezunu bir gassal ise 36 bin lira civarında maaş almaktadır.

Ancak 20 yıllık bir deneyime sahip 1/1 derece kademedeki Gassal maaşı 38 bin 500 liraya yükselmektedir.

Gassal dahil tüm memur maaşları için tıklayınız

GASSAL DİZİSİNİN KONUSU NE?

"Kimi zaman kimsesiz insanların cenazesini yıkayan Baki, onlar gibi olmamak için çabalamaya başlar. Hayatı boyunca uzak kaldığı şeylerle yüzleşir. Sosyalleşmeyi, evlenmeyi, toplum içine karışmayı deneyimler. Fakat 30'lu yaşlarına kadar bilinçli uzak durduğu şeyler onun için gerçekten de anlamsızdır. Instagram için sürekli fotoğraf çekilen gençler, sırf adet yerini bulsun diye yapılan evlilikler, arkadaş çevresinde söylenen pembe yalanlar onun için saçmadır. Kendisini yıkayacak birilerini bulma telaşı ile giriştiği bu yolda toplumu objektif bir gözle inceleme imkanı bulur. Bu yolculuğun sonunda ise geçmişinde yaşadığı büyük travmalarla yüzleşerek, yaşadığı kaygının temelinde ölüm korkusunun olduğunu keşfedecektir."

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber