Bursa'da kaçak diş kliniği mühürlendi

Adrese giden ekipler, iş yerinin ruhsatsız olduğunu ve diş hekimliğinde kullanılan çeşitli tıbbi cihaz ve eczanın bulunduğunu belirledi.

Osmangazi İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Aktarhüssam Mahallesi'nde kaçak diş kliniği olduğu ihbarı üzerine çalışma başlattı.

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