Sertfikalar başarılı adayların önünü kesmemeli

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi tarafından 30 Aralık 2024 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan ilan metni ile Bolu Meslek Yüksekokulu Muhasebe ve Vergi Bölümü Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programı Öğretim Görevlisi kadrosunda; "İşletme Bölümü Lisans mezunu olmak. İşletme alanında ya da Muhasebe ve Vergi Uygulamaları alanında yüksek lisans yapmış olmak. Yazılım tabanlı muhasebe geliştirme ve uyum eğitimi ile Muhasebede ticari işlemlerin kaydı ve düzenlenmesi eğitimi sertifikalarına sahip olmak" şartı aranmıştır.

İlanda yer alan iki ayrı sertifikaya baktığımızda; kadronun ilan edildiği programla doğrudan ilişkili olmakla birlikte atanacak her bir adayın görev süresi içerisinde kısa eğitimlerle alabilecekleri türden oldukları görülmektedir.

Türkiye Yeterlilikler Veri Tabanından söz konusu eğitim programını incelediğimizde Yazılım Tabanlı Muhasebe Geliştirme ve Uyum Eğitimi süresinin 80 saat; Muhasebede Ticari İşlemlerin Kaydı ve Düzenlenmesi Eğitiminin ise 216 saat olduğu görülmektedir.

Haliyle, ALES puanı ve lisans mezuniyet notu yüksek olan başarılı adayların yukarıda yer alan spesifik sertifikalarla önünün kesilmesi akademide arzulanan rekabet ortamıyla bağdaşmamaktadır.

Bu çerçevede, başvuru süreci yeni başlayan bu akademik ilana daha fazla adayın müracaat etmesine imkan vermek amacıyla söz konusu sertifikaların ilandan kaldırılması kamu yararı açısından isabetli olacaktır!

