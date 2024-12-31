Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan '2024 yılı özeti' paylaşımı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesaplarından 2024 yılında hükümetin icraatlarını özetledi.

"Aziz milletimize hizmet yolunda, 2024 yılında da durmadan, dinlenmeden, gece gündüz demeden aşkla çalıştık; ülkemize her alanda çok önemli eserler, hizmetler, projeler, yatırımlar kazandırdık. 2025 yılına girerken bu hizmetleri bir özetleyelim, hatırlayalım..." ifadelerini kullanan Erdoğan, şunları kaydetti;

"105 helikopter, 27 uçak ve 14 İHA ile orman yangınlarına karşı etkin mücadele verdik. Hazine Destekli Kefalet Sistemi kapsamında yaklaşık 5 bin işletmemize 32,8 milyar lira kredi kullandırdık.

496 milyar liralık kaynakla 570 bini aşkın ilave istihdamın önünü açacak olan Yeni GAP Eylem Planımızı kamuoyuyla paylaştık. Mal ihracatçılarımıza yönelik destek bütçemizi 17,6 milyar liraya çıkardık.

Aile Sosyal Destek Programı ile 1,2 milyondan fazla hanemize ulaştık, ihtiyaçları yerinde gözlemledik, ailelerimizin sıkıntılarını çözüme kavuşturduk.

"Togg'un üretiminde 47 bin adetin üstüne çıktık"

Milli otomobilimiz Togg'un üretiminde 47 bin adetin üstüne çıktık. Ülkemizin elektrikli araç pazarının lider markası olan Togg'umuzu inşallah dünyanın farklı yerlerindeki yollarda da göreceğiz.Milli otomobilimiz Togg'un üretiminde 47 bin adetin üstüne çıktık. Ülkemizin elektrikli araç pazarının lider markası olan Togg'umuzu inşallah dünyanın farklı yerlerindeki yollarda da göreceğiz.

Ayder'imizin eşsiz doğal güzelliklerini muhafaza etmek için devreye aldığımız Ayder Yaylası Koruma ve Yenileme Projesi'ni tamamladık.

81 ilimizdeki 130 DENEYAP teknoloji atölyemizde 35 bin öğrencimizi ücretsiz olarak teknoloji eğitimleriyle buluşturduk. Kırsal kalkınmayı 6 milyar liralık hibeyle destekledik.

42 ilimizde bulunan kırsal kalkınma hibe programımız IPARD'ı 81 vilayetimize yaydık. 50 yapay zeka, 60 havacılık ve uzay, 10 zeka gücü atölyesi kurduk.

"Türksat 6A'nın üretimini tamamladık"

Yerli ve milli haberleşme uydumuz Türksat 6A'nın üretimini tamamladık. Dünyada haberleşme uydusu üretebilen 11 ülkeden biri olduk.

Kamu Merkezi Akaryakıt Taşıt Otomasyon Sistemi'yle yaklaşık 1 milyar lira tasarruf sağladık.

Kalkınma ajansları aracılığıyla 643 projeye 2,4 milyar lira destek verdik, bölge kalkınma idareleri aracılığıyla 384 projeye 1,8 milyar TL finansman sunduk

97 ülkenin katılımı ile 142 askeri tatbikat gerçekleştirdik, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin gücünü tüm dünyaya gösterdik.

888 bin üreticiye yaklaşık 360 milyar TL tutarında hazine faiz destekli kredi kullandırdık. Böylece tarımsal üreticilere yönelik 76 milyar TL faiz desteği sağlamış olduk.

Akkuyu Nükleer Güç Santralimizin 1'inci reaktör türbin tesisi montajını tamamladık. Türkiye'yi dünyanın nükleer güç sahibi ülkeleri arasına sokmakta kararlıyız.

Türkiye Aile Destek Programımız ile 46,5 milyar liralık bir kaynağı vatandaşlarımıza aktardık.

Bölgemizin ihracatında çarpan etkisi yapacak, Adana'mız ve Mersin'imizle birlikte Akdeniz Bölgemizin tamamının kalkınmasına katkı sunacak Çukurova Uluslararası Havalimanımızın açılışını gerçekleştirdik.

FETÖ'ye karşı 4 bin 902, terör örgütü DEAŞ'a karşı 1.399 operasyon icra ettik. Ülkemizin her bir bölgesindeki DENEYAP teknoloji atölyelerimizden 15 bin gencimizi faydalandırdık. Sağlık Market uygulaması ile 55 milyar liranın üzerinde tasarruf sağladık.

Türkiye'de ve ülkemizi ilgilendiren uluslararası meselelerde yürütülen kara propagandalara, bilgi kirliliğine ve dezenformasyona karşı hakikat mücadelemize kararlı bir şekilde devam ettik.

Yargı Reformu Strateji Belgemizin hazırlık sürecinde toplumun tüm kesimlerine kulak verdik, 55 binin üzerinde görüş ve öneriyi değerlendirdik.

"Bu gurur hepimizin, tüm Türkiye'nin!"

Dünya havacılık tarihinde bir ilki başardık. Bayraktar TB3 SİHA'mız, TCG Anadolu gemimizden iniş ve kalkış gerçekleştiren ilk insansız hava aracı oldu. Bu gurur hepimizin, tüm Türkiye'nin!

Karadeniz'de keşfettiğimiz doğal gazın devreye alınmasıyla birlikte doğal gazda evlere %65, KOBİ'lere %27 oranında sübvansiyon sağladık.

Önleyici risk odaklı teftişler kapsamında 11 bin 500 iş yerini denetledik, 1,5 milyona yakın çalışana 900 milyon lira ödeme yapılmasını sağladık.

Terörizmin finansmanına yönelik yaptığımız operasyonlarda 76 milyon 506 bin TL ele geçirdik.

Sağlıklı, güvenilir gıdaya erişimi kolaylaştırmak için 1,3 milyon denetim gerçekleştirdik, 1,4 milyar lira idari para cezası uyguladık. Artık taklit ve hileli gıda listelerini anlık olarak vatandaşlarımızla paylaşıyoruz.

Hastaneye gidecek durumda olmayan hastalarımıza evde sağlık hizmeti sunduk. Bu kapsamda 4 milyonun üzerinde ziyaret gerçekleştirdik.

E-Tebligat uygulamamız sayesinde 67 milyon tebligatı elektronik ortam üzerinden ulaştırdık, önemli bir tasarrufa imza attık. İstihdamı 843 bin artırarak 33 milyona ulaştırdık.