Ekmeğe zam geliyor! Kaç lira olacak?

Rize'de ekmek fiyatlarının belirlenmesi Ekmek Fiyat Komisyonu toplandı. Toplantı öncesinde Rize Fırıncılar Odası Başkanı Refik Kumbasar açıklamada bulundu.

Rize Fırıncılar Odası Başkanı Refik Kumbasar, maliyetlerdeki %35'lik artışa rağmen ekmek fiyatlarına %25 zam talep ettiklerini ifade etti.

Bugün yapılacak toplantıda, şu an 250 gramı 12,50 TL'den satılan ekmeğin 240 gram olarak 15 TL'den satışa sunulması konusu ele alınacak. Komisyon çalışmaları sonrası hazırlanan raporlar Federasyona ve Bakanlığa iletilecek ve nihai karar Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Yönetim Kurulu tarafından alınacak. Yeni fiyatların Mart ayında, Ramazan ayı ile birlikte yürürlüğe girmesi bekleniyor.

MALİYET YÜZDE 35 ARTTI

Başkan Kumbasar, yaptığı yazılı açıklamada; un, maya, enerji ve işçilik gibi maliyetlerde Temmuz 2024'ten bu yana %35 oranında artış yaşandığını belirterek,

"Bugün yapılacak olan Ekmek Fiyat Tespit Komisyon çalışmaları Bir ön hazırlık niteliğindedir. 2025 Yılında uygulanacak olan ekmek fiyatları Komisyon raporlarının ilgili mesleki kuruluş ve Bakanlık yazışmaları sonucu yürürlüğe girecektir. Bu Yazışmalardan sonra nihai karar merci olan Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Yönetim Kurulu kararı sonrasında gerçekleşecektir. İlimizde olduğu gibi Karadeniz Bölgesinde ve Türkiye'nin birçok ilinde bu çalışmalar yapılmaktadır ve yapılmaya devam etmektedir."

"Netice itibarı ile komisyon çalışmaları ekmek fiyatlarının bugün artacağı yönündeki haberler doğru değildir. Fiyata geçiş süresinin ne kadar süreceği bakanlık yazışmaları sonucunda netlik kazanacaktır. Ekmek fiyatlarındaki değişiklik maliyetlere bağlı olarak gerçekleşmektedir. 2024 yılı Temmuz ayından buyana un, maya, enerji, işçilik ve diğer işletme giderleri %35 oranında artış göstermiştir. Bizim talebimiz %25 artış oranıyla sınırlı kalmıştır." diye konuştu.