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Elektronik defterler arasına 'envanter defteri' de eklendi

Bilanço esasına göre defter tutan mükelleflerin elektronik ortamda tuttukları yevmiye defteri, defterikebir ve envanter defteri "elektronik defterler"e dahil edildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 31 Aralık 2024 11:03, Son Güncelleme : 31 Aralık 2024 11:01
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Elektronik defterler arasına 'envanter defteri' de eklendi

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığının konuya ilişkin tebliği, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Tebliğle, e-defter olarak tutulabilecek defterlerin kapsamı genişletildi. Böylece, bilanço esasına göre defter tutan mükelleflerin elektronik ortamdaki yevmiye defteri ve defterikebirin yanı sıra envanter defterini de e-defter olarak tutabilmelerine imkan sağlandı.

Buna göre, bilanço esasına göre defter tutan mükellefler "edefter.gov.tr" adresinde format ve standardı belirlenecek envanter defterini ihtiyari şekilde "e-defter" olarak tutabilecek.

Gelir İdaresi Başkanlığı, faaliyet konusu, mükellefiyet süresi, vergi, şirket veya mükellefiyet türü, aktif büyüklüğü, öz sermaye büyüklüğü, brüt satış hasılatı ve sektör gibi kriterleri ayrı ayrı veya birlikte dikkate alarak "edefter.gov.tr" adresinde yayımlanacak duyuruyla envanter defterinin "e-defter" olarak tutulmasına ilişkin zorunluluk getirmeye yetkili olacak.

Hesap dönemleri

Envanter defteri için hesap döneminin ilk gününe ilişkin alınan berat "açılış onayı", son gününe ilişkin alınan berat ise "kapanış onayı" olarak kabul edilecek.

Hesap döneminin ilk gününe ait olan e-defter ve berat dosyalarının gelir vergisi mükelleflerinde hesap döneminin ilk ayını takip eden 4'üncü ayın 10'uncu günü sonuna kadar, diğer mükelleflerde hesap döneminin ilk ayını takip eden 4'üncü ayın 14'üncü günü sonuna kadar, hesap döneminin son gününe ait e-defter ve berat dosyalarının ise gelir vergisi mükelleflerinde gelir vergisi beyannamesinin verileceği ayı takip eden ayın 10'uncu gün sonuna kadar, diğer mükelleflerde kurumlar vergisi beyannamesinin verileceği ayı takip eden ayın 14'üncü günü sonu kadar oluşturulması ve elektronik imza ya da mali mühürle imzalanarak Gelir İdaresi Başkanlığı sistemlerine yüklenmesi gerekiyor.

Başvuru süreçleri kolaylaştırıldı

Tebliğle ayrıca e-defter uygulamasına yapılacak başvuru süreçleri de kolaylaştırıldı.

Bu kapsamda, gerçek kişi mükelleflerin "e-imza" ya da mali mühürle, tüzel kişi mükelleflerin ise mali mühürle yapabildikleri başvurunun "Dijital Vergi Dairesi" veya "e-Devlet Kapısı" şifresiyle Dijital Vergi Dairesi üzerinden de yapılabilmesine imkan sağlandı.

Bununla birlikte, 1 Ocak 2025'ten itibaren bilanço esasına göre defter tutan tüm mükelleflerin bunları e-defter olarak tutmalarına ilişkin uygulamaya yönelik olarak da düzenleme öngörüldü.

Buna göre, yayımlanan tebliğle Vergi Usul Kanunu'nun defter tutmakla yükümlü olanları ve bu yükümlülükten istisna olanları düzenleyen 172 ve 173'üncü maddeleri uyarınca defter tutma yükümlülüğü bulunmayan dernek, vakıf, sendika, oda, birlik, federasyon, konfederasyon gibi mükellefler ile kurumlar vergisinden muaf olan kooperatifler ve iflas kararının devamı müddetince iflas halinde olan mükelleflerin e-defter uygulamasına dahil olma zorunluluğu bulunmuyor.

Öte yandan, Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığının üçüncü kişilerle paylaşılabilecek bilgilerin, genel yönetim kapsamındaki kamu idareleri dışındaki kamu kurum ve kuruluşları ve tüzel kişilerle paylaşılması karşılığında katılma payı alınmasını öngören Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği de Resmi Gazete'de yayımlandı. Tebliğ, 1 Ocak 2025'ten itibaren yürürlüğe girecek.

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