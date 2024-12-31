2024'te yemek harcamaları rekor kırdı

Yemek kartı şirketi Pluxee Türkiye, 2024'te çalışanların harcama ve yemek eğilimilerini analiz etti.

Buna göre çalışanlar hafta içi ya da hafta sonu fark etmeksizin en çok hazır yemek (fast food) tüketmeyi tercih etti.

Bu kategoride kişi başı ortalama harcama tutarı ise 237 lira oldu. Türkiye genelinde kişi başı ortalama harcama tutarı yüzde 82 arttı.

2023 yılında en çok tercih edilen yemek kebaptı. Bu sene ise yalnızca derbi maçlarının oynandığı günler kebap ilk sıraya yerleşti.

Hangi sektör ne tercih etti?

Eğlence sektörü en sık fast food ürünlerini tercih eden sektör olarak öne çıkarken, inşaat sektörünün tercihi lokantalardan yana oldu. Perakende sektörü ise en çok kebap ve fast food tüketmeyi tercih etti.

En hapalı kent ve ilçe

İzmir'de ortalama 283 lira yemek tutarıyla İzmir'in Buca ilçesi, en yüksek bütçeyle yemek yenen ilçe olarak öne çıktı. İzmir'de en uygun fiyatlı yemek 101 lirayla Alsancak'ta olurken, şehirde en çok yemek ise Konak'ta yendi.

İstanbul'da Kadıköy ilk sırada

Kadıköy, ortalama 280 lira harcamayla İstanbul'daki en yüksek bütçeli yemek yenen ilçe oldu. Kadıköy'de ortalama harcama, geçen yıl 141 lirayken 2024'te bu oran yaklaşık 2 kat artışla 280 lira olarak gerçekleşti.

İstanbul'da en uygun fiyatlı yemek yenen semt ise 2023'e kıyasla yüzde 117 artarak 175 lirayla Bağcılar oldu. İstanbul'da en çok yemek Şişli'de yendi.