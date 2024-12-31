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Eski bakan Nahit Menteşe hayatını kaybetti

İçişleri, Milli Eğitim, Enerji, Ulaştırma, Gümrük ile Turizm bakanlığı görevinde bulunan ve 32. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'nde de Başbakan Yardımcısı olarak yer alan Nahit Menteşe 92 yaşında hayatını kaybetti. Süleyman Demirel'e yakın isimlerden biri olarak siyaset dünyasına damga buran Menteşe'nin cenaze programı belli oldu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 31 Aralık 2024 12:03, Son Güncelleme : 31 Aralık 2024 12:04
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Eski bakan Nahit Menteşe hayatını kaybetti

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde altı dönem Aydın milletvekili olarak görev yapan Nahit Menteşe, Ankara'da tedavi gördüğü hastanede 92 yaşında hayatını kaybetti.

İçişleri, Milli Eğitim, Enerji, Ulaştırma, Gümrük ile Turizm Bakanlığı yapan Menteşe için 2 Ocak 2025 Perşembe günü TBMM'de tören düzenlenecek.

Nahit Menteşe, Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde öğle vakti kılınacak cenaze namazının ardından Devlet Büyükleri Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Nahit Menteşe kimdir?

Nahit Menteşe 1932 yılında Milas'ta doğdu. İlk ve orta öğrenimini Milas'ta, lise eğitimini ise Aydın Lisesi'nde tamamladı.

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olduktan sonra, öğrencilik yıllarında çeşitli derneklerde yöneticilik yaptı ve Aydın Yüksek Talebe Derneği'nin başkanlığını üstlendi.

Nahit Menteşe Kızılay, Türk Hava Kurumu, Çocuk Esirgeme Kurumu ve Aydın Spor Kulübü gibi sosyal kuruluşlarda önemli görevler üstlendi.

Süleyman Demirel'e en yakın kişilerden bir olmuş olan Menteşe, Demirel başkanlığında kurulan birçok hükümette görev aldı.

1965 yılında Aydın Milletvekili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne giren Nahit Menteşe, 1969, 1973, 1977, 1991 ve 1995 yıllarında yapılan seçimlerde de milletvekili seçildi.

Nahit Menteşe siyaset kariyerinde Gümrük ve Tekel Bakanı (1968), Ulaştırma Bakanı (1969-1970, 1975-1977), Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı (1971), Turizm ve Tanıtma Bakanı (1977), Milli Eğitim Bakanı (1977-1978, 1993), İçişleri Bakanı (1993-1996) ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı (1996) olarak görev yaptı.

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