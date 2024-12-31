Yüksekten düşen işçi yaşamını yitirdi

Erzincan'da 26 Aralık'ta, Ordu Caddesi üzerinde 3 arkadaşı ile onarım için çıktığı 4 katlı kız öğrenci yurdunun çatısından dengesini kaybedip düşerek yaralanan Rahmi Yılmaz, tedavi gördüğü Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İşçinin cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.