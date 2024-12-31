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Yeni asgari ücret Mart ayında açlık sınırına yenilecek!

2025 yılı için asgari ücrete yüzde 30 zam yapılarak 22 bin 104 liraya çıkarılması işçi kesimini mutlu etmezken, Prof. Dr. Hakan Kara'nın araştırması asgari ücretin daha mart ayında açlık sınırının altında kalacağını gösterdi. Yeni yılda sınırın her ay yüzde 2 artması durumunda açlık sınırının 27 bin liraya yaklaşması bekleniyor.

Kaynak : Dünya
Haber Giriş : 31 Aralık 2024 13:11, Son Güncelleme : 31 Aralık 2024 13:22
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Yeni asgari ücret Mart ayında açlık sınırına yenilecek!

Yeni yılın asgari ücreti geçen günlerde açıklandı. 2025 yılı asgari ücreti yüzde 30 zamlanarak 17 bin lirada 22 bin 104 liraya çıkartıldı. Asgari ücret zammının yıllık enflasyonun dahi altında kalması iş dünyası dışında eleştiriyle karşılandı. Birçok ekonomist, yeni asgari ücretin daha yılın ilk aylarında açlık sınırının altında kalacağını belirtiyor.

Açlık ve yoksulluk sınırı ne kadar?

Kamuoyu tarafından takip edilen Türk-İş'in son araştırmasına göre bugün itibariyle açlık sınırı halihazırda 21 bin lirayı aştı. Dört kişilik ailenin yoksulluk sınırı ise 68 bin 675 lira oldu. Bekar çalışanın aylık maliyeti ise 27 bin 364 TL'ye yükseldi.

Asgari ücret zammı 'sınırı' zorluyor

İktisatçı ve akademisyen Prof. Dr. Hakan Kara, sosyal medya hesabından paylaştığı çalışmasında, yeni asgari ücretin ne zaman açlık sınırının altında kalacağını saptadı.

Kara, eğer bu yıl açlık sınırı her ay yüzde 2 artış gösterirse asgari ücretin mart ayından itibaren açlık sınırının altında kalacağını belirtti.

Bu da asgari ücretli bir kişinin aile geçindirmesi durumunda yılın dokuz ayında açlık sınırının altında yaşacağı anlamına geliyor.

Bir asgari ücret yetmiyor...

İBB bünyesinde faaliyet gösteren İstanbul Planlama Ajansı'nın (İPA) araştırmasına göre kentte aylık yaşama maliyeti 75 bin 717 liraya ulaşırken, bu rakam 2024 yılı için 4,5 asgari ücrete denk geliyordu.

Yeni yıl zammının ardından ise bu 3,5 asgari ücrete denk gelmeye başladı.

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