Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı 2024'te 316 binden fazla dosya sonuçlandırdı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına bu yıl 322 bin 635 dosya geldi.

Başsavcılık, 172 bin 578 dosyada "kovuşturmaya yer olmadığına", 10 bin 45 dosyada ise "soruşturmaya yer olmadığına" karar verdi.

Ankara ağır ceza mahkemelerine 10 bin 36 iddianame hazırlanırken, 2 bin 627 iddianame de çocuk mahkemelerine gönderildi.

Asliye ceza mahkemelerine 52 bin 887, fikri ve sınai haklar ceza mahkemelerine ise 303 iddianame hazırlandı.

Öte yandan 12 bin 883 dosyaya "birleştirme", 41 bin 130 dosyaya "yetkisizlik", 549 dosyaya "görevsizlik" kararı verilirken 2 bin 952 dosya ise başka büroya gönderilerek kapatıldı.

Ayrıca 2024'te 398 "fezleke" ve 10 bin 122 "talepname" hazırlayan başsavcılık, böylece toplam 316 bin 510 dosyayı sonuçlandırdı.