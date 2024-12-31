Bahçeli'den İmralı-DEM teması hakkında ilk mesaj

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yeni yıl mesajı yayımladı.

Bahçeli yeni yıl mesajında, DEM Parti heyetinin İmralı'da terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'la yaptığı görüşmeye değinerek, "İmralı ile DEM Parti temsilcileri arasında 28 Aralık 2024 tarihinde gerçekleştirilen görüşme ve bu görüşmenin genel hatlarıyla medyaya yansıyan bazı bölümleri demokrasiyi, Türk-Kürt kardeşliğine bağlanan umutları nispeten takviye etmekle kalmamış hayırlı bir başlangıcın ivmesi olmuştur" ifadesini kullandı.

Sıranın sözden, eylem safhasına geldiğini belirten Bahçeli, "Nihayetinde müspet ve müşahhas sonuçların kademe kademe sahnelenmesi gecikmeksizin ifa ve ilan edilmelidir" dedi.

"Tasfiye kaçınılmaz"

Bahçeli, yeni şartlar ve dönüşen konjonktürde, Türkiye karşısında PKK/YPG terör örgütünün Irak'ın kuzeyiyle birlikte Fırat'ın batısı ya da doğusunda tutulmasının hayal olduğunu belirtip, terör örgütünün tasfiyesinin kaçınılmaz olduğunu vurguladı.

Terör örgütünün bölgede harekat ve manevra sahasının kalmadığına dikkat çeken Devlet Bahçeli, "Silahlar ya gömülecek ya da silah tutanlar gömülecektir. Yurt içinde ve yurt dışında elinde silahla gezen hiçbir caniye ve terör örgütüne müsamaha yoktur" dedi.

"Türk milleti ihanete boyun eğmeyecek"

MHP lideri, Suriye'deki yeni yönetimin açıklamalarının umut verici olduğunu da ifade etti. Bahçeli, şöyle devam etti:

"Ne yurt içinde ne de yurt dışında teröre kesinlikle ödün verilmeyecektir. Türkiye Cumhuriyeti terörle mücadelesini dirayet ve cesaretle icra etmektedir, buna da devam edecektir. Geldiğimiz bu aşamada Kürt kardeşlerimiz oynanan kanlı oyunun içyüzünü okumuş, hıyanetin azılı figüranlarını tanımış, emperyalizmin cinayet kampanyasını görmüştür. Bu nedenle bölücü terör örgütünün Kürt kardeşlerimizin iradesine ve istikbaline ipotek koyma teşebbüsü boşa düşmüştür. Türk ile Kürt'ün arasına girmek, fitneye koçbaşılık yapmak, bozgunculuk ve bölücülük dayatmasıyla bin yıllık kardeşliği baltalamaya çalışmak boşuna bir hevestir. Türk milleti bu ihanete boyun eğmeyecektir."

"Türkiye için karar anı gelmiştir"

2025'in Türk ve Türkiye yüzyılının ikinci yılı olduğunu belirten Bahçeli, "Ortada yeni bir çözüm veya açılım diye bir süreç hiç yoktur. Olan ve olması gereken milli beka ve gelecek adına muhataplarının aktif, önşartsız, hesapsız, hilesiz, güven veren ve hasbi şekilde devreye girmesidir." dedi.

Bahçeli, "Oyalanacak ve israf edilecek vakit kalmamıştır. Türkiye için kader ve karar anı gelmiştir." ifadelerini kullandı.