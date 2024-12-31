Kahramanmaraş'ta 4 büyüklüğünde deprem
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 31 Aralık 2024 14:04, Son Güncelleme : 31 Aralık 2024 14:07
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
#DEPREMAFAD Deprem (@DepremDairesi) December 31, 2024
Büyüklük:4.0 (Mw)
Yer:Elbistan (Kahramanmaraş)
Tarih:2024-12-31
Saat:13:46:28 TSİ
Enlem:38.06389 N
Boylam:37.51194 E
Derinlik:5.89 km
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