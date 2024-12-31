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TİHEK'ten öğrenciye ayrımcılık yapan okula idari para cezası

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK), Ankara'da faaliyet gösteren bir koleje, özgül öğrenme güçlüğü olan bir öğrenciye ayrımcılık uyguladığı gerekçesiyle 141 bin 934 lira idari para cezası verdi. Kurum, okulun eşitlik ilkesini ihlal ettiğine hükmederken, benzer durumların önlenmesi için ayrımcılık yasağına uyulması çağrısında bulundu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 31 Aralık 2024 14:42, Son Güncelleme : 31 Aralık 2024 14:43
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TİHEK'ten öğrenciye ayrımcılık yapan okula idari para cezası

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK), Ankara'daki koleje, özgül öğrenme güçlüğü olan öğrenciye yönelik ayrımcılık uyguladığı gerekçesiyle 141 bin 934 lira idari para cezası verilmesine hükmetti.

TİHEK'ten yapılan açıklamaya göre, veli Ö.K, çocuğu M.T.K'nin özel gereksinimleri nedeniyle eğitim gördüğü Düşünür Koleji'nde ayrımcı muameleye maruz kaldığı iddiasıyla kuruma başvuruda bulundu.

İlkokul 4. sınıf öğrencisi M.T.K, öğretmeni tarafından sınıf arkadaşlarından ayrı tutuldu, etkinliklere dahil edilmedi ve zaman zaman disiplin cezalarına çarptırıldı. Aile, bu durumun çocuğun sosyal ve psikolojik gelişimini olumsuz etkilediğini belirtti.

Başvuru dilekçesinde yer alan iddialar arasında, sınıf öğretmeninin çocuğa "Anlamıyorsun." diyerek çalışma kağıtlarını dağıtmadığı ve sınıfta yokmuş gibi davrandığı yer aldı. Ayrıca, çocuğun tiyatro gibi sosyal etkinliklere katılımının engellendiği, bu nedenle okula gitmek istemediği ifade edildi.

Konuya ilişkin yazılı açıklama yapan okul yönetimi, öğrencinin akademik olarak sınıf arkadaşlarının gerisinde olduğunu ancak kendisine bireysel eğitim desteği sağlandığını belirtti. Açıklamada, öğrenci için özel eğitim planı (BEP) oluşturulduğu ve bu kapsamda birebir çalışmalar yapıldığı da aktarıldı.

Sınıf öğretmeni A.A. ise iddiaları reddederek, "Herhangi bir ayrımcılık yapmadım ancak çocuğun özel durumları nedeniyle sınıfta ders işlemek zaman zaman zorlaşıyordu." ifadesini kullandı.

TİHEK, başvuruyu inceledikten sonra eğitim kurumlarının engelli ve özel gereksinimli öğrencilere eşit eğitim fırsatları sunmakla yükümlü olduğunu belirterek, bunu ihlal ettiği gerekçesiyle söz konusu okula 141 bin 934 lira idari para cezası uygulanmasına karar verdi.

Kurum ayrıca, okul yönetiminden benzer ihlallerin önlenmesi için ayrımcılık yasağına uyulması konusunda gerekli tedbirlerin alınmasını ve gelecekteki süreçlerde eşitlik ilkesine uyulmasını talep etti.

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