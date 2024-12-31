MSB duyurdu: 8 terörist etkisiz hale getirildi
Irak'ın kuzeyindeki Hakurk ve Gara bölgelerinde tespit edilen 6 PKK'lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde belirlenen 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 31 Aralık 2024 14:49, Son Güncelleme : 31 Aralık 2024 14:52
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, tüm yıl boyunca olduğu gibi 2024'ün son saatlerinde de terörle mücadele hız kesmeden devam ediyor.
Bu kapsamda, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk ve Gara bölgelerinde tespit edilen 6 PKK'lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde belirlenen 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.
Tüm yıl boyunca olduğu gibi 2024'ün son saatlerinde de terörle mücadelemiz hız kesmeden devam ediyor. 🇹🇷T.C. Milli Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) December 31, 2024
Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk ve Gara bölgelerinde tespit ettiği 6 PKKlı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde. pic.twitter.com/GS3snkYSWt