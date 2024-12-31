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'Hekimlerin hakları kabul edilemez durumda'

Türk Veteriner Hekimleri Birliği (TVHB) Merkez Konseyi Başkanı Ali Eroğlu, 2025 yılı için yayımladığı yeni yıl mesajında, veteriner hekimlerin karşılaştığı sorunlara dikkat çekti. Veteriner hekimliğin stratejik öneme sahip bir meslek olduğunu belirten Eroğlu, meslektaşlarının hak ettiği değeri görmesi gerektiğini vurguladı. Eroğlu, 2025 yılının veteriner hekimlik mesleği için farkındalık yılı olması gerektiğini ifade ederek, temel sağlık hizmetlerinin ayrılmaz bir parçası olan veteriner hekimliğin hak ettiği yere taşınması gerektiğinin altını çizdi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 31 Aralık 2024 14:47, Son Güncelleme : 31 Aralık 2024 16:14
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'Hekimlerin hakları kabul edilemez durumda'

Türk Veteriner Hekimleri Birliği Başkanı Ali Eroğlu, yeni yıl mesajında veteriner hekimlik mesleğinin yalnızca hayvan sağlığı değil, aynı zamanda insan ve çevre sağlığı için de hayati bir öneme sahip olduğunu belirtti.

Tek sağlık yaklaşımının bir aktörü olan veteriner hekimlerin, Türkiye'nin yeterli ve güvenli gıda temininde önemli rol oynadığını ifade eden Eroğlu, mesleklerinin daha fazla desteklenmesi ve geliştirilmesi gerektiğini söyledi.

Veteriner hekimlerin karşılaştığı ekonomik ve sosyal sorunlara dikkat çeken Eroğlu, serbest çalışan meslektaşlarının giderek ağırlaşan koşullar altında mücadele ettiğini ve emekli veteriner hekimlerin sosyal ve mali haklarının yetersizliğinin kabul edilemez bir noktaya ulaştığını belirtti. "Bu tablo, kutsal bir mesleğin mensuplarına yakışmamaktadır. Veteriner hekimsiz sağlık olmaz, sağlıklı yaşam olmaz," diyen Eroğlu, veteriner hekimlerin sağlık meslek gruplarında yer almamasını eleştirdi.

TURKOVAC'a Dikkat Çekti

Eroğlu, COVID-19'a karşı geliştirilen TURKOVAC aşısının mucidinin bir veteriner hekim virolog olduğunu hatırlatarak, veteriner hekimlerin bilimsel katkılarının göz ardı edilmemesi gerektiğini ifade etti. "Tarih, veteriner hekimlerin sağlık ve bilimdeki katkılarını açıkça yazmaktadır. Bu nedenle mesleğimize gereken değer verilmelidir," dedi.

2025 İçin Hedefler ve Beklentiler

Eroğlu, 2025 yılı için meslektaşlarının haklarının korunmasına, meslek içindeki birlik ve dayanışmanın artırılmasına yönelik çalışmalara öncelik verileceğini vurguladı. Meslek örgütünün 70 bölge ve il veteriner hekimleri odasıyla birlikte, hayvancılık sektörünün gelişmiş ülkeler seviyesine çıkarılması ve gıda güvenliğinin sağlanması için politikalar üreteceğini söyledi.

Eroğlu, açıklamasını şu dileklerle tamamladı: "2025 yılının veteriner hekimlik mesleğinin göz ardı edilmediği, hak ettiği seviyeye ulaştığı, sorunlarının çözüldüğü bir yıl olmasını temenni ediyorum. Kadına şiddetin, zulmün ve gözyaşının sona erdiği, ülkemiz için güzel bir yıl olmasını dilerim."

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