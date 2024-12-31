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Yerlikaya: Yılbaşında 324 bin 549 personel görev yapacak

Halkın yeni yıla güvenle ve problem yaşamadan girmesi için gereken önemleri aldıklarını açıklayan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 324 bin 549 personelin bu akşam görevlendirildiğini bildirdi. Yerlikaya, vatandaşların rahatsız oldukları bir olayla karşılaştıklarında 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aramalarını istedi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 31 Aralık 2024 14:52, Son Güncelleme : 31 Aralık 2024 16:13
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Yerlikaya: Yılbaşında 324 bin 549 personel görev yapacak

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yılbaşı tedbirleriyle ilgili paylaşımda bulundu. Paylaşımında, "Ülkemizin dört bir yanında huzur ve güveni tesis etmek için İçişleri Bakanlığı olarak görevimizin başındayız" ifadesini kullanan Bakan, paylaşımında şu bilgilere yer verdi:

"Asayiş tedbirleri kapsamında ülkemizde 30 Aralık 2024 saat 08.00'den 2 Ocak 2025 saat 08.00'e kadar, 207 bin 239 polis, 99 bin 480 jandarma ve 3 bin 100 sahil güvenlik personeli olmak üzere 309 bin 819 kolluk personelimizi görevlendirdik. 31 bin 976'sı binek araç, 3 bin 853'ü motosiklet, 430'u hava aracı ve 538'i deniz aracı olmak üzere 36 bin 527 araç sahada. Göç İdaresi Başkanlığı'mız 1350 personel ve 270 mobil araçla aktif görev alıyor. AFAD Başkanlığı'mız 4 bin 200 personel ve 502 araçla alınan tedbirler kapsamımda sahada etkin. 112 Acil ekiplerimiz 9 bin 180 personel ile her koşulda vatandaşlarımıza hizmet veriyor. İçişleri Bakanlığı ailemizden 324 bin 549 personel görevlendirilmiştir."

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