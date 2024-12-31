Ahmet Nesin için yakalama kararı çıkarıldı
Yazar Ahmet Nesin hakkında, sosyal medya hesabından yayınladığı videoda "Cumhurbaşkanına hakaret" suçunu işlediği iddiasıyla yakalama kararı çıkarıldı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 31 Aralık 2024 14:56, Son Güncelleme : 31 Aralık 2024 16:47
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Ahmet Nesin'in 27 Aralık'ta sosyal medya hesabından yayınlanan videoda, "Cumhurbaşkanına hakaret" suçunu oluşturacak söz ve beyanlara yer verildiği iddiasıyla hakkında başlatılan soruşturma kapsamında gözaltı kararı verildi.
2016'da yurt dışına çıktığı belirlenen Nesin hakkında Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince yakalama emri çıkarıldı.