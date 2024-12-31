Bakan Güler: Hiç bir terör oluşumuna izin verilmeyecek

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak ve Kuvvet Komutanları ile birlikte Iğdır'daki 5. Hudut Tugay Komutanlığı'nda Mehmetçiklerle bir araya geldi. Mehmetçik ile yemek yiyen ve yeni yıllarını kutlayan Güler, 2024 yılının yoğun bir faaliyet dönemi olduğunu belirterek, "2025 yılına aynı kararlılık ve motivasyonla giriyoruz. Yeni yılınızı en içten dileklerimle kutluyorum." dedi.

"Sınır Güvenliği ve Terörle Mücadele Önceliğimiz"

Bakan Güler, Türkiye'nin hem bölgesel hem de küresel tehditlerle karşı karşıya olduğu hassas bir süreçten geçtiğini ifade ederek, "Milli Savunma Bakanlığı ve Türk Silahlı Kuvvetleri olarak ülkemizin güvenliği için en etkin faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Yurt içinde ve sınır ötesinde terörle mücadelede büyük başarılar elde ettik. Son olarak Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde önemli bir operasyon gerçekleştirdik. Teröristler için tek çıkış yolu silahlarını bırakıp adalete teslim olmaktır." dedi.

"Hudut Namustur"

Sınır güvenliğine yönelik alınan tedbirlerin Cumhuriyet tarihinin en güçlü ve etkin uygulamalarını içerdiğini belirten Güler, "Hudutlarımızda kurduğumuz emniyet sistemleri birçok ülkeye örnek teşkil etmektedir. Mehmetçiğin üstün gayreti sayesinde yasa dışı geçişler, düzensiz göç ve terörist eylemler engellenmektedir." ifadelerini kullandı.

Suriye ve Bölgesel İstikrar

Bakan Güler, Suriye'deki yeni süreci yakından takip ettiklerini belirterek, "Bölgedeki terör koridorunu bertaraf ettik. Suriye halkının huzuru için yeni yönetimle iş birliği içinde çalışmaya devam edeceğiz." dedi. Ayrıca Suriyelilerin gönüllü ve onurlu geri dönüşlerine yardımcı olduklarını vurguladı.

"Savunma Sanayinde Yükselen Güç"

Milli ve modern savunma sanayi ürünleriyle Türk Silahlı Kuvvetlerinin kapasitesinin artırıldığını ifade eden Güler, "Türkiye, yerli ve milli savunma sanayisinde dünyanın yükselen gücüdür. Bu alandaki atılımlarımız tüm dünyada gıpta ile takip edilmektedir." dedi.

"Türkiye Yüzyılı Hedefleri"

Cumhuriyet'in ikinci yüzyılında Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda çalışmaların sürdüğünü belirten Güler, "2025 yılına yeni projeler ve hedeflerle giriyoruz. Türk Silahlı Kuvvetleri, ulusal ve uluslararası alanda etkin rol oynamaya devam edecek." dedi.

Bakan Güler, konuşmasını yeni yıl dilekleriyle sonlandırırken, şehit ve gazileri rahmetle anarak Mehmetçik'e başarılar diledi.