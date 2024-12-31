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Tesla Türkiye'den yeni sistem: Eski araçlar yeniyle değiştirilebilecek

Tesla Türkiye, kullanıcıların eski araçlarını teslim ederek yenisini alabilecekleri bir takas sistemi üzerinde çalıştığını duyurdu. Şirket yetkilileri, bu uygulamanın planlar arasında olduğunu belirtti ancak sistemin hayata geçeceği tarihle ilgili net bir bilgi paylaşılmadı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 31 Aralık 2024 17:24, Son Güncelleme : 31 Aralık 2024 17:25
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Tesla Türkiye'den yeni sistem: Eski araçlar yeniyle değiştirilebilecek

Elektrikli otomobil sektörünün lider markalarından Tesla, Türkiye'deki kullanıcılar için bir araç takas sistemi geliştirme planlarını açıkladı.

Sosyal medya platformu X üzerinden bir kullanıcının Tesla Türkiye yetkilisi Emir Tunçyürek'e yönelttiği "Tesla Türkiye takas desteği sunuyor mu?" sorusuna Tunçyürek, "Henüz olmasa da çalışmalarımız arasında" yanıtını verdi.

Takas sistemi, kullanıcıların eski Tesla modellerini şirkete teslim ederek, belirli bir ücret farkı ödeyerek yeni araçlara sahip olabilmesini sağlayacak. Ancak sistemin ne zaman hayata geçeceği konusunda henüz kesin bir tarih verilmedi.

Tesla'nın bu adımı, Türkiye pazarındaki kullanıcı deneyimini geliştirmek ve yeni modellerin satışını artırmak amacıyla önemli bir yenilik olarak değerlendiriliyor.

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