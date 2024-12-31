Kamu sosyal tesislerinde 2025 ücret tarifesi belirlendi
Kamu sosyal tesislerinde 2025 ücret tarifesi belirlendi
Yeni Yıl Süprizi, %0 Faizli 55.000 TL!
Yeni Yıl Süprizi, %0 Faizli 55.000 TL!
Sponsorlu İçerik
Yeni ÖTV istisnası ile hangi otomobiller alınabiliyor?
Yeni ÖTV istisnası ile hangi otomobiller alınabiliyor?
2024 yılının en çok kazandıran yatırım aracı belli oldu
2024 yılının en çok kazandıran yatırım aracı belli oldu
Genç Sağlık Sendikasından Bakanlığa '3+1' ziyareti
Genç Sağlık Sendikasından Bakanlığa '3+1' ziyareti
IMEI kayıt ücreti, sıfır telefon ücretini geçti
IMEI kayıt ücreti, sıfır telefon ücretini geçti
Tesla Türkiye'den yeni sistem: Eski araçlar yeniyle değiştirilebilecek
Tesla Türkiye'den yeni sistem: Eski araçlar yeniyle değiştirilebilecek
16 dokunulmazlık dosyası TBMM'de! Aralarında Özel de var
16 dokunulmazlık dosyası TBMM'de! Aralarında Özel de var
Ayakkabı boyacısının 7 bin TL için hayatı karardı
Ayakkabı boyacısının 7 bin TL için hayatı karardı
Yurt dışına çıkışta 'pul' dönemi sona eriyor
Yurt dışına çıkışta 'pul' dönemi sona eriyor
Yılbaşında İstanbul ve Ankara'da bu yollar kapalı olacak
Yılbaşında İstanbul ve Ankara'da bu yollar kapalı olacak
Plastik poşet fiyatı zamlanıyor
Plastik poşet fiyatı zamlanıyor
Bahçeli'den İmralı-DEM teması hakkında ilk mesaj
Bahçeli'den İmralı-DEM teması hakkında ilk mesaj
Kahramanmaraş'ta 4 büyüklüğünde deprem
Kahramanmaraş'ta 4 büyüklüğünde deprem
Erdoğan: Vatandaşımızın refah kaybını telafi edeceğiz
Erdoğan: Vatandaşımızın refah kaybını telafi edeceğiz
ÖTV muafiyetli araç alımına 5+5 formülü
ÖTV muafiyetli araç alımına 5+5 formülü
Eski bakan Nahit Menteşe hayatını kaybetti
Eski bakan Nahit Menteşe hayatını kaybetti
Ekmeğe zam geliyor! Kaç lira olacak?
Ekmeğe zam geliyor! Kaç lira olacak?
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan '2024 yılı özeti' paylaşımı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan '2024 yılı özeti' paylaşımı
TRT dizisiyle gündem olmuştu: Peki Gassal maaşları ne kadar?
TRT dizisiyle gündem olmuştu: Peki Gassal maaşları ne kadar?
Niğde skandalının ardından Aile Bakanı'ndan bakanlık personeline uyarı
Niğde skandalının ardından Aile Bakanı'ndan bakanlık personeline uyarı
2025 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ve harcırah cetveli
2025 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ve harcırah cetveli
Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor: Yemek ve yol ücretleri arttı
Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor: Yemek ve yol ücretleri arttı
Hazine ve Maliye Bakanlığı 93 uzman yardımcısı alacak
Hazine ve Maliye Bakanlığı 93 uzman yardımcısı alacak
Benzin, motorin ve LPG'ye ÖTV zammı
Benzin, motorin ve LPG'ye ÖTV zammı
Yüksek faizin faturası: 15 ayda 235 milyar dolar
Yüksek faizin faturası: 15 ayda 235 milyar dolar
'Sivas depremi, 6 şubat depremleriyle ilgili'
'Sivas depremi, 6 şubat depremleriyle ilgili'
2025 yılı trafik ceza tutarları belli oldu
2025 yılı trafik ceza tutarları belli oldu
Instagram'da yılbaşına 'günübirlik' vurgun!
Instagram'da yılbaşına 'günübirlik' vurgun!
Bakan Kacır açıkladı! Suriyelilerin dönüşünün sanayiye etkisi ne olur?
Bakan Kacır açıkladı! Suriyelilerin dönüşünün sanayiye etkisi ne olur?
Ana sayfaHaberler Sendika, Dernek ve Diğer STK

Genç Sağlık Sendikasından Bakanlığa '3+1' ziyareti

Genç Sağlık Sendikası heyeti Sağlık Bakan Yardımcısı Doç.Dr. Şuayip Birinci'yi makamında ziyaret ederek 3+1 sözleşmeli istihdam modelinin 1+1'e düşürülmesi yönündeki talebini iletti.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 31 Aralık 2024 18:20, Son Güncelleme : 31 Aralık 2024 18:22
Yazdır
Genç Sağlık Sendikasından Bakanlığa '3+1' ziyareti

Kamu Birliği Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı ve Genç Sağlık Sendikası Genel Sekreteri Furkan Ali Çiftçioğlu, Kamu Birliği Konfederasyonu ve Genç Sağlık Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Arif Camgöz ve Feleytun Fatih Gönç, Genç Sağlık Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Ekrem Aydın, Dinçer İlboğa ve SAVDES Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Sağlam'dan oluşan heyet Sağlık Bakan Yardımcısı Doç.Dr. Şuayip Birinci'yi makamında ziyaret etti.

3+1 sisteminin 1+1'e düşürülmesi talep edildi!

Görüşmede, sağlık çalışanlarını doğrudan etkileyen kritik talepler detaylı şekilde ele alındı. Özellikle, 3+1 sözleşmeli istihdam modelinin 1+1'e düşürülmesi yönündeki düzenleme talebi dikkat çekti. Ayrıca, 1 Kasım 2024 tarihinde yürürlüğe giren Aile Sağlığı Çalışanları Yönetmeliği'nin sağlık çalışanlarının beklentilerine uygun şekilde yeniden düzenlenmesi talep edildi. Sağlık Bakanlığı Atama ve Yer Değişikliği Yönetmeliği kapsamında eş durumu ve eğitim durumu tayin şartlarının revize edilmesinin önemine değinildi.

"2025 yılında en az 100.000 sağlık çalışanı istihdamı"

Sağlık çalışanlarının rapor veya izin aldıklarında teşvik ödemelerinin kesintiye uğramasının yarattığı mağduriyet de gündemin bir diğer önemli maddesiydi. Doğum sonrası ücretli izin süresinin mevcut 8 haftadan en az 6 aya çıkarılması gerektiği ifade edilirken, bu sürenin çalışanların hem aile hem de iş hayatına daha sağlıklı şekilde adapte olmasına katkı sağlayacağı belirtildi. Ayrıca, sağlık tesislerinde yaşanan personel eksikliklerinin giderilmesi adına 2025 yılında en az 100.000 sağlık çalışanının atanması gerektiği vurgulandı.

Bunlara ek olarak, sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarını yakından ilgilendiren birçok farklı konu, sendika heyetinin Sağlık Bakan Yardımcısı Birinci'ye sunduğu gündem maddeleri arasında yer aldı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber