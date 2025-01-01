Amasya Üniversitesinin bu ilanlarına dur denmeli!

Amasya Üniversitesi tarafından 31 Aralık 2024 tarihli Resmi Gazete'de öğretim üyesi, öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi olmak üzere farklı alanlarda akademik kadro ilanı yapılmıştır.

İlgili üniversite tarafından ilan edilen ve aşağıda görsel olarak verilen kadroların her ikisi de belirli bir adayı tarif etmektedir.



Dış Ticaret programına Adli Bilimler gibi çok farklı bir alandan alım yapılması planlanırken; Mimari Restorasyon programında ise "Selçuklu Eserlerinde Tarihlendirme" gibi özel bir çalışma şartına yer verilmiştir.

Ayrıca, Dış Ticaret programına başvuracak adayın "İnsan Kaynakları Yönetimi Eğitimi Sertifikasına" sahip olması istenmiştir. Bunun ilgisini anlamak gerçekten mümkün değildir!



Ülkemizde bu şartları taşıyabilecek başka aday olduğunu kesinlikle düşünmüyoruz. Her iki özel şartta alınması istenilen adayları kesinlikle tarif eder niteliktedir.

Lafı çok uzatmadan, üniversitelerdeki akademik kadroların her gün gözümüzün önünde birilerine özel dağıtılmasına başta YÖK olmak üzere ilgili kurumların dur demesini bekliyoruz!