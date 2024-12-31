Bakan Kurum: 2025 sonunda tüm depremzedeler yuvalarına kavuşacak
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Yeni yılda da gözümüz, gönlümüz, elimiz deprem bölgesinde olacak. 2025 sonunda tüm depremzede kardeşlerimizi yuvalarına kavuşturacağız." ifadesini kullandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 31 Aralık 2024 19:08, Son Güncelleme : 31 Aralık 2024 20:03
Bakan Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:
"Milletimiz devletini ata bildi, baba bildi. Biz de milletimizin hizmetkarı olduk. Yuvası devletine emanet olan vatandaşlarımızın yüzünü güldürdük, ekmek teknelerini bereketlendirdik. Yeni yılda da gözümüz, gönlümüz, elimiz deprem bölgesinde olacak. 2025 sonunda tüm depremzede kardeşlerimizi yuvalarına kavuşturacağız."