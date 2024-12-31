Drift atarken polise yakalandılar: İki sürücüye 64 bin TL para cezası

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, İnterteks Fuar Alanı içinde denetim yaptı. Yapılan denetimlerde, iki ayrı aracın drift atarak çevreye rahatsızlık verdiği tespit edildi. Drift atan sürücülere, 64 bin 466 TL para cezası uygulanarak, ehliyetlerine 60 gün süreyle el konuldu. Ayrıca araçlar da trafikten men edildi. Sürücülerin drift attığı anlar da saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı.