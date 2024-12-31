Kamu sosyal tesislerinde 2025 ücret tarifesi belirlendi

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan Kamu Sosyal Tesislerine İlişkin Tebliğ, Resmi Gazete'nin 5. mükerrer sayısında yayımlanarak 1 Ocak 2025'te yürürlüğe girecek şekilde düzenlendi. Tebliğde, kamu kurum ve kuruluşlarına ait sosyal tesislerden yararlanacaklar için ödenecek asgari ücretler belirlendi.

Yemek ücreti: Günlük 191, 160 veya 125 TL.

Günlük 191, 160 veya 125 TL. Konaklama ücreti: Günlük 73, 66 veya 58 TL. Yaz döneminde (1 Temmuz-15 Ağustos) bu rakamlar 96 veya 86 TL olacak.

Günlük 73, 66 veya 58 TL. Yaz döneminde (1 Temmuz-15 Ağustos) bu rakamlar 96 veya 86 TL olacak. Ek ücretler: Klima, buzdolabı ve televizyon gibi özellikler için günlük 32 ila 46 TL ilave ücret alınacak.

Misafirhanelerden yararlanan kurum personeli, kişi başına her gece için en az 96 TL ödeyecek. Geçici görevli personelin konaklama bedeli, belirli oranlarla gündeliklerine göre hesaplanacak.

Devlet memurları ve diğer kamu personelinin çocukları için kreş ve çocuk bakımevi hizmetlerinde aylık bakım ücreti en az 1416 TL olarak belirlendi. Bu ücretin yeterli olmadığı durumlarda kurumlar daha yüksek ücret talep edebilecek.

Futbol, basketbol, voleybol sahaları, tenis kortları ve yüzme havuzları gibi spor tesislerinden yararlanma ücreti:

Spor aletlerini kullanıcıların temin etmesi durumunda saatlik 66 TL.

Aletlerin tesisten temin edilmesi halinde saatlik 96 TL.

Hamam, sauna ve kaplıcalardan yararlanma ücreti ise saatlik kişi başına 118 TL olarak belirlendi.

Bu düzenlemeler, kamu sosyal tesislerinden daha verimli ve düzenli bir şekilde faydalanılmasını hedefliyor.