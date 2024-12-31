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Gök vatanın 'demir kartalları' yeni yıla nöbette giriyor

Türkiye Cumhuriyeti'nin hava yetki alanlarının teminatı Hava Kuvvetleri Komutanlığı personeli, yeni yıla ailelerinden uzak, komutanları ve silah arkadaşlarıyla giriyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 31 Aralık 2024 21:51, Son Güncelleme : 31 Aralık 2024 22:18
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Gök vatanın 'demir kartalları' yeni yıla nöbette giriyor

Muğla'nın Dalaman ilçesindeki 16. Ana Jet Üs Komutanlığı'nda görev yapan kahraman pilotlar ve üs personeli, yeni yılı vatan savunmasında karşılıyor.

Türk hava gücünün en önemli unsurları arasında yer alan jetlerde ve İHA'larda görevleri başında olan personelin bir gününe Anadolu Ajansı (AA) ekibi de eşlik etti.

Dalaman 16. Ana Jet Üs Komutanlığı bünyesinde bulunan 361. İHA Filo Komutanlığı'nda görev yapan ekip, İHA'nın son kontrollerinin ardından uçuş yaptı. İHA'lar, Yer Kontrol İstasyonu'nda görevli askerler tarafından takip edildi.

Komutanlık bünyesindeki F-16 savaş uçakları, görevli pilotların kumandasında vatanı korurken dosta güven, düşmana korku salıyor. Üste görevli "demir kartallar", Alarm Reaksiyon Merkezi'nde göreve çıkmak için hazır bekliyor.

Üssün hangarlarındaki F-16 savaş uçaklarının son kontrolleri, hangarda görevli ekip tarafından titizlikle gerçekleştirildi. Pilotlar, uçuş hazırlıklarını tamamladıktan sonra havalanarak yaklaşık bir saatlik uçuşun ardından tekrar görev bölgelerine iniş yaptı.

- "İHA'lar uçuş için her an hazır"

361. İHA Filo Komutanlığı'nda görevli Hava İHA Üsteğmen Yaman, yaptığı açıklamada, "361. İHA Filo Komutanlığı'nda Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın Ege ve Akdeniz'e açılan kapısı olan 16. Ana Jet Üs Komutanlığı'nda yerli ve milli imkanlarla envanterimizde bulunan İHA'larla 2025 yılında da dünyanın en etkili güçlerinden biri olarak gök vatan ve mavi vatanda barışın teminatı olmaya devam edeceğiz. Mutlu yıllar Türkiye'm." ifadelerini kullandı.

F-16 savaş uçaklarının bakımlarını yapan Hava Uçak Bakım Astsubay Kıdemli Başçavuş Boğazpınar da kendilerine verilen görevleri en iyi şekilde yerine getirmek için çalıştıklarını söyledi.

F-16 savaş uçaklarının bakım ve onarımlarını yaptıklarını anlatan Boğazpınar, "Tüm silah arkadaşlarım adına, milletimizden aldığımız güç ile mavi ve gök vatanda 7 gün 24 saat görevimizin başındayız. Mutlu yıllar Türkiye'm." dedi.

- "Gök vatan ve mavi vatanda barışın teminatı olmaya devam edeceğiz"

İniş öncesi kule ile telsizde konuşan F-16 pilotu Hava Pilot Binbaşı Yücel, 166. Jet Filo Komutanlığı olarak gök vatan ve mavi vatanda barışın teminatı olmaya devam edeceklerini vurguladı.

Kulede görevli Hava Trafik Astsubay Kıdemli Başçavuş Önal ise "Dün, bugün olduğu gibi yarın da anavatanın korunmasında üstlendiğimiz görevin farkında, gök vatan ve mavi vatan öğretilerinin yerine getirilme azim ve kararlılığında, huzur, barış ve güvenliğin teminatı olarak bir ferdi olduğumuz aziz milletimizin yeni yılı kutlu olsun." diye konuştu.

- Asker, ailesiyle görüntülü konuştu

Pilotların yanı sıra üste görev yapan Mehmetçik ise nizamiye ve nöbet kulelerinde yeni yılı elleri tetikte karşıladı.

Güvenlik Takım Komutanı Hava Piyade Atsubay Üsçavuş Geldi, yeni yıla nöbet tutarak giren Hava Piyade Er Mustafaoğlu'nun ailesini görüntülü arayarak yeni yılını kutladı.

Evlatlarının şu an kendilerine emanet olduğunu belirten Üsçvş. Geldi, daha sonra telefonu Er Mustafaoğlu'na vererek, ailesiyle görüşmelerini sağladı.

Mustafaoğlu'nun annesi ise "Bu zarif hareketiniz karşısında çok mutlu oldum. Ben de hepinize iyi seneler diliyorum." dedi.

Duygu dolu anların yaşandığı görüşmede anne Mustafaoğlu, oğlu ve üste görev yapan tüm askerlerin yeni yılını kutlayarak, "İyi ki varsınız, bizler de sizlere dua edeceğiz. Komutanlarınız ve arkadaşlarının hepsine mutlu yıllar diliyorum. Seni çok seviyorum evladım, canımsın, öpüyorum seni yavrum." diye konuştu.

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