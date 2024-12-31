Havacılığın kara yılı! 10 uçak kazasında 282 ölü

Dünyada 2024 yılında meydana gelen uçak kazaları, sivil havacılık sektörüne damga vurdu. Bu yılın en büyük havacılık olayları Güney Kore, Brezilya, Kazakistan, Nepal, Malavi, Tayland, İran, Kanada, Japonya ve Singapur'da kayda geçti. Buna göre 29 Aralık'ta Tayland'ın Bangkok kentinden havalanan Jeju Air'e ait 7C2216 sefer sayılı yolcu uçağı, Güney Kore'nin başkenti Seul'deki Muan Uluslararası Havalimanına iniş takımları kapalı bir şekilde gövdesi üzerine indikten sonra duvara çarptı. Ülkenin en ölümcül uçak kazası olarak tarihe geçen olayda 4'ü mürettebat olmak üzere 179 kişi hayatını kaybetti, 2 kabin görevlisi ise hastanede tedavi altına alındı.

Brezilya

11 Ağustos'ta Sao Paulo'ya gitmek üzere Parana eyaletine bağlı Cascavel'den kalkan ATR-72 turboprop tipi uçak, Vinhedo kasabasında düştü, uçaktaki 62 kişi hayatını yaşamını yitirdi. 22 Aralık'ta ise 10 kişiyi taşıyan çift motorlu Piper PA-42-1000 tipi küçük bir özel uçak, Brezilya'nın güneyindeki Gramado kentinin merkezindeki bir mağazaya düştü. Uçaktakiler hayatını kaybederken, yerde bulunan 17 kişi ise yaralandı.

Kazakistan

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'den Rusya'ya bağlı Tataristan'ın Grozni kentine giden Azerbaycan Hava Yolları'nın J2-8243 sefer sayılı "Embraer" tipi yolcu uçağı, 25 Aralık'ta Rus hava savunma sistemi tarafından vurulmuş, acil inişe geçtiği Kazakistan'ın Aktau kentinde düştü. Uçaktaki 39 kişi hayatını kaybederken, 29 kişi ise kurtuldu.

Nepal

Güney Asya ülkesi Nepal'in Saurya Havayolları'na ait CRJ-200 tipi küçük yolcu uçağı, 24 Temmuz'da başkent Katmandu'dan Pokhara Havaalanı'na inişi sırasında düşüp alev aldı, uçaktaki 18 kişi yaşamını yitirdi, kaptan pilot kurtuldu.

Malavi

Malavi Devlet Başkan Yardımcısı Saulos Klaus Chilima ve eski first lady Shanil Dzimbiri'nin de aralarında bulunduğu 9 kişi, 10 Haziran'da başkent Lilongwe'den Mzuzu'ya giderken içinde bulundukları askeri uçağın düşmesi sonucu hayatını kaybetti.

Tayland

Suvarnabhumi'den Trat'a gitmek üzere havalanan Thai Flying Service Co. şirketine kayıtlı Cessna Caravan C208B tipi uçak, 23 Ağustos'ta Bangkok'un 100 kilometre güneydoğusunda düştü, uçaktaki 9 kişi hayatını kaybetti.

İran

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abullahiyan'ı taşıyan ABD yapımı Bell 212 tipi helikopter, 19 Mayıs'ta Azerbaycan sınırına yakın Varzekan bölgesindeki dağlık arazide düştü. 6 yolcu ve mürettebatın bulunduğu uçakta kurtulan olmadı.

Kanada

Kuzeybatı Toprakları'nda 23 Ocak'ta maden işçilerini taşıyan Northwestern Air uçağının düşmesi sonucu 4'ü yolcu 2'si mürettebat olmak üzere 6 kişi yaşamını yitirdi, 1 yolcu ise kurtuldu.

Japonya

Japonya Havayolları'na (JAL) ait yolcu uçağı, 2 Ocak'ta Tokyo'daki Haneda Havalimanında Sahil Güvenlik uçağı ile çarpıştı. 379 kişinin tamamı kurtarılırken, uçak alev topuna döndü. Sahil güvenlik uçağındaki 6 mürettebattan 5'i ise hayatını kaybetti.

Singapur

Londra-Singapur seferini yapan Singapur Havayolları'na ait Boeing 777-300ER tipi yolcu uçağı, 21 Mayıs'ta Myanmar hava sahasında şiddetli türbülansa girdi. Yolcular ve mürettebatın kabinde savrulduğu olayda 1 kişi kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti, 104 kişi yaralandı. Uçak, Tayland'ın başkenti Bangkok'a acil iniş yapmak zorunda kaldı. Uçağın türbülans sırasında 4.6 saniyede 178 feet (54 metre) irtifa kaybettiği ortaya çıktı.