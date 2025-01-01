1 Ocak 2025'ten önemli gündem başlıkları

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Suriye'de Baas rejimi ve Esed ailesi iktidarının devrilmesinin, geçici yönetimin kurulmasının ardından ülkedeki gelişmeler takip ediliyor.

(Şam/Halep)

2- İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarına ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Gazze/Kudüs)

GÜNCEL

1- Milli İrade Platformu çatısı altında bir araya gelen 400'e yakın sivil toplum kuruluşunun katılımıyla İsrail'in Filistin'deki katliamına "dur" demek için Galata Köprüsü'nde eylem düzenlenecek.

(İstanbul/08.30)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Galata Köprüsü'nde düzenlenecek Filistin'e Destek Yürüyüşü'ne katılacak.

(İstanbul/08.30)

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