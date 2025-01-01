Aralık enflasyonu cuma günü açıklanacak
Aralık enflasyonu cuma günü açıklanacak
Kamu sosyal tesislerinde 2025 ücret tarifesi belirlendi
Kamu sosyal tesislerinde 2025 ücret tarifesi belirlendi
Doğal gaz abonelik, bağlantı, sayaç ücretine zam geldi
Doğal gaz abonelik, bağlantı, sayaç ücretine zam geldi
2025'te kamu çalışanlarını zorlu sözleşme süreci bekliyor
2025'te kamu çalışanlarını zorlu sözleşme süreci bekliyor
Yeni yılda bizi ne bekliyor? İşte kalem kalem 2025 zamları
Yeni yılda bizi ne bekliyor? İşte kalem kalem 2025 zamları
Terörsüz Türkiye için umutlar arttı! Yeni süreç bölgede yankı buldu
Terörsüz Türkiye için umutlar arttı! Yeni süreç bölgede yankı buldu
Yatırım olarak en fazla cumhuriyet altını kazandırdı
Yatırım olarak en fazla cumhuriyet altını kazandırdı
Meteorolojiden buzlanma uyarısı (haritalı)
Meteorolojiden buzlanma uyarısı (haritalı)
Havacılığın kara yılı! 10 uçak kazasında 282 ölü
Havacılığın kara yılı! 10 uçak kazasında 282 ölü
Konut kredisi için şubeye gitmek tarih oluyor
Konut kredisi için şubeye gitmek tarih oluyor
Yeni ÖTV istisnası ile hangi otomobiller alınabiliyor?
Yeni ÖTV istisnası ile hangi otomobiller alınabiliyor?
2024 yılının en çok kazandıran yatırım aracı belli oldu
2024 yılının en çok kazandıran yatırım aracı belli oldu
Genç Sağlık Sendikasından Bakanlığa '3+1' ziyareti
Genç Sağlık Sendikasından Bakanlığa '3+1' ziyareti
IMEI kayıt ücreti, sıfır telefon ücretini geçti
IMEI kayıt ücreti, sıfır telefon ücretini geçti
Tesla Türkiye'den yeni sistem: Eski araçlar yeniyle değiştirilebilecek
Tesla Türkiye'den yeni sistem: Eski araçlar yeniyle değiştirilebilecek
16 dokunulmazlık dosyası TBMM'de! Aralarında Özel de var
16 dokunulmazlık dosyası TBMM'de! Aralarında Özel de var
Ayakkabı boyacısının 7 bin TL için hayatı karardı
Ayakkabı boyacısının 7 bin TL için hayatı karardı
Yurt dışına çıkışta 'pul' dönemi sona eriyor
Yurt dışına çıkışta 'pul' dönemi sona eriyor
Yılbaşında İstanbul ve Ankara'da bu yollar kapalı olacak
Yılbaşında İstanbul ve Ankara'da bu yollar kapalı olacak
Plastik poşet fiyatı zamlanıyor
Plastik poşet fiyatı zamlanıyor
Bahçeli'den İmralı-DEM teması hakkında ilk mesaj
Bahçeli'den İmralı-DEM teması hakkında ilk mesaj
Kahramanmaraş'ta 4 büyüklüğünde deprem
Kahramanmaraş'ta 4 büyüklüğünde deprem
Erdoğan: Vatandaşımızın refah kaybını telafi edeceğiz
Erdoğan: Vatandaşımızın refah kaybını telafi edeceğiz
ÖTV muafiyetli araç alımına 5+5 formülü
ÖTV muafiyetli araç alımına 5+5 formülü
Eski bakan Nahit Menteşe hayatını kaybetti
Eski bakan Nahit Menteşe hayatını kaybetti
Ekmeğe zam geliyor! Kaç lira olacak?
Ekmeğe zam geliyor! Kaç lira olacak?
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan '2024 yılı özeti' paylaşımı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan '2024 yılı özeti' paylaşımı
TRT dizisiyle gündem olmuştu: Peki Gassal maaşları ne kadar?
TRT dizisiyle gündem olmuştu: Peki Gassal maaşları ne kadar?
Niğde skandalının ardından Aile Bakanı'ndan bakanlık personeline uyarı
Niğde skandalının ardından Aile Bakanı'ndan bakanlık personeline uyarı
2025 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ve harcırah cetveli
2025 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ve harcırah cetveli
Ana sayfaHaberler Siyasi

Terörsüz Türkiye için umutlar arttı! Yeni süreç bölgede yankı buldu

Bahçeli'nin çıkışıyla terörün tamamen sonlandırılması konusunda umutlanan Doğu ve Güneydoğu'da yaşayan vatandaşlar Öcalan'dan bir an önce silahların bırakılması çağrısı yapmasını, DEM Parti'nin de Kandil'le ilişkisini kesmesini istiyor.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 01 Ocak 2025 07:29, Son Güncelleme : 01 Ocak 2025 07:32
Yazdır
Terörsüz Türkiye için umutlar arttı! Yeni süreç bölgede yankı buldu

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin çıkışı ile başlayan terörün sonlandırılması süreci Doğu ve Güneydoğu'da yaşayan vatandaşlara umut oldu. Bölgenin nabzını tutan AK Parti milletvekilleri "Bölgede şu anda en fazla takip edilen lider Bahçeli oldu" değerlendirmesini yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bir süredir gündemde tuttuğu 'İç cephenin güçlendirilmesine' yönelik açıklamaları ve hemen ardından MHP lideri Bahçeli'nin terörün sonlandırılmasına yönelik sözleri, Türkiye'de yeni bir sürecin başlamasına neden olmuştu. AK Parti'nin Doğu ve Güneydoğu milletvekilleri yaşanan son gelişmelerden sonra bölge halkının terörün bitirilmesine yönelik umutlarının arttığına yönelik değerlendirmeler yapıyor. Bölgedeki gözlemlerini parti yönetimine de aktaran milletvekilleri "Bölge halkı zaten uzun bir süredir terör örgütünün baskısından kurtulmuştu. Şimdi, Bahçeli'nin çıkışı ile başlayan yeni süreçte umutlar arttı. Terörün sonlandırılması konusunda ümitliler. Öcalan'dan da bir an önce silahların bırakılması çağrısı bekleniyor. Oyalama girişimleri bu kez karşılık bulmayacak. Çünkü vatandaş artık bıkmış. DEM Parti'nin Kandil'le ilişkisini kesmesini istiyorlar" dedi.

PAZARLIK OLMAYACAK

Öte yandan hükümet ve AK Parti cephesinde Öcalan ve DEM'in açıklamalarına 'Temkinli yaklaşma ve geçmiş çözüm sürecinde yapılan hataların' tekrarlanmaması kararlılığı bulunuyor. Yeni sürecin hiçbir şekilde terör örgütü ile pazarlık anlamına gelmeyeceğine dikkat çeken AK Parti kurmayları "Suriye'de yaşanan gelişmeler, oradaki YPG-PYD varlığını da sonlandıracak. Kandil'deki yapı bunu görüyor ve Türkiye'nin kararlılığı da ortada. Silahla bir yere varılamayacağını onlar anlamasa da vatandaş çok iyi anladı. İmralı'ya yapılan ve önümüzdeki süreçte de devam etmesi beklenen ziyaretler, terörle mücadelede aksaklığa yol açmayacak. Türkiye kararlı bir şekilde hem Irak'ın kuzeyinde, hem de Suriye'deki yapıya yönelik ihtiyaç duyduğu her an operasyonlarını yapacak. Kimse, Öcalan'ın yapacağı çağrı nedeniyle bu operasyonlara son verileceğini beklemesin. Öcalan'ın yapacağı çağrının karşılık bulup bulmayacağını da göreceğiz" dedi.

ÖCALAN'A AF YOK

AK Parti kulislerinde yapılan değerlendirmelerde, Kandil'in ve YPG-PYD'nin silah bırakıp tasfiye olsalar bile, Öcalan'ın serbest bırakılması, affedilmesi veya umut hakkı gibi bir tartışmanın gündeme gelmeyeceği belirtiliyor. AK Parti kaynakları "Hükümette ve devlette böyle bir düşünce de yok. Öcalan'ın Meclis'te gelip konuşması bir metefordan öte bir şey olmaz" görüşünü dile getirdi.

Kaynak: Yücel Kayaoğlu

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber