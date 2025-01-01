Yeni yılda bizi ne bekliyor? İşte kalem kalem 2025 zamları

Elektrikte çok tüketen çok ödeyecek.

Plastik poşet 50 kuruştan satılacak.

Tapuda eski kimlikler kullanılamayacak.

Kamuda çift maaş dönemi de sona erecek.

Gelir vergisinde ilk basamak 158 bin liraya çıktı.

Yeni yıl ile birlikte elektrik faturalarından, tapu işlemlerine birçok konuda yeni bir dönem başlayacak. Ayrıca, vergi ve harçlara yeniden değerleme oranında yapılan zam bugünden itibaren uygulanmaya başlanacak. Pasaport harcı, trafik cezası, MTV gibi birçok kalem yüzde 43,93 zamlı ödenecek.

ELEKTRİKTE YENİ DÖNEM

Ayda 417 kilovatsaat elektrik tüketimini aşan vatandaş, sübvansiyondan faydalanamayacak. 1.050 liranın üzerinde elektrik faturası ödeyen mesken aboneleri, tarifede bir üst dilime girecek. 1.050 liralık yüksek tüketimli bir meskenin faturası, 2 bin lirayı bulabilecek. Düzenleme şubat ayından itibaren geçerli olacak.

POŞET 50 KURUŞ OLDU

Plastik poşetler de bugünden itibaren zamlandı. 2019'da hayata geçirilen uygulamayla 25 kuruştan satışına başlanan plastik poşet fiyatı 50 kuruş oldu.

İLANLARDA 'YETKİ' DÖNEMİ

Sahte ilanların önüne geçilmesi amacı ile Elektronik İlan Doğrulama Sistemi (EİDS) kurulmuştu. EİDS'de yetki doğrulama uygulaması, bugün itibariyle başladı. Uygulama ile ilanlar; sadece e-Devlet'te yer alan EİDS yetkilendirme ekranından yetkilendirilen yetki belgeli emlak veya galeri işletmelerince verilebilecek.

TAPUDA ESKİ KİMLİĞE SON

Tapuda işlemlerin güvenli ve etkin bir şekilde yapılabilmesi maksadıyla yeni yıl itibarıyla çipli kimlik kartları kullanımı zorunlu olacak. Bugünden itibaren 185 bin liranın üzerindeki kuyum alımlarında kimlik ibrazı mecburi oldu.

KAMUDA ÇİFT MAAŞA SON

Yeni yılla birlikte kamuda çift maaş dönemi de sona erecek. Bu çerçevede, kamuda 'huzur hakkı' veya 'ikramiye' adı altında ödeme yapılmayacak.

İLKOKULDA KARNE YOK

Milli Eğitim Bakanlığınca, ilkokul birinci sınıf öğrencileri için karne yerine öğrencilerin sosyal-duygusal öğrenme becerilerini de içeren 'gelişim raporu' uygulamasına geçilecek. İlkokul birinci sınıf öğrencilerinin gelişim raporları ilk kez, 17 Ocak'ta başlayacak yarıyıl tatilinde verilecek.

EN DÜŞÜK MTV 4.834 LİRA

Vergi ve harçlara yeniden değerleme oranında yapılan zam bugünden itibaren uygulanmaya başlanacak. Buna göre; sıfır araçta en düşük MTV, 3.359 liradan 4.834 liraya çıktı. En yüksek MTV ise 230 bin lirayı aşacak. A sınıfı ehliyet harcı 1.882 liraya, B sınıfı ehliyet harcı 5.678 liraya çıktı. 6 aylık pasaport harcı 2.359 liraya, 3 yıldan uzun süreli pasaport harcı ise 11 bin 274 liraya yükseldi. Pasaportta bu ücretlere ilaveten defter ücreti de 1.137 liraya, yurt dışı çıkış harcı 500 liradan 719,7 liraya çıktı. Telefon IMEI kayıt ücreti de 31 bin 692 liradan 45 bin 614 liraya yükseldi.

KIRMIZI IŞIK CEZASI 2.167 LİRA

Kırmızı ışıkta geçmenin cezası 1.506 liradan 2.167 liraya, hatalı parkın cezası 690 liradan 993,1 liraya, alkollü araç kullanma cezası 6.439 liradan 9.267 liraya, hız sınırı yüzde 10'dan yüzde 30'a kadar aşmak 1.506 liradan 2.167 liraya çıktı.

VERGİ DİLİMLERİ DEĞİŞTİ

2025'te uygulanacak gelir vergisi dilimlerinin ilk kısmı, 110 bin liradan 158 bin liraya, ikinci kısmı 230 bin liradan 330 bin liraya, üçüncü kısmı ise 580 bin liradan 800 bin liraya çıkarıldı. Dördüncü dilim ise 3 milyon liradan 4 milyon 300 bin liraya yükseltildi.

ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ

Ayrıca, konutlara ait çevre temizlik vergisi; su tüketim miktarı esas alınmak suretiyle metreküp başına büyükşehir belediyelerinde 3,30 lira, diğer belediyelerde 2,40 lira olarak hesaplanacak.

ÇÖP ATMA CEZASI 450 TL

Kabahatler Kanunu gereğince gerçek kişilere uygulanacak gürültü cezası 1.406 liraya, evsel atık ve artıkların toplanmasına veya depolanmasına özgü yerler dışına atan kişiye uygulanan ceza ise 450 liraya çıktı. Kapalı alanlarda ve araçlarda tütün mamullerinin tüketilmesine ilişkin ceza da 1.406 liraya yükseldi. Çevre Kanunu'nda daha önce cezası 20 bin lira olarak belirlenen aykırılıkların cezası 557 bin 212 liraya, daha önce 100 bin lira olarak belirlenen aykırılıkların cezası da 2 milyon 786 bin 492 liraya çıkarıldı.

DEĞERLİ KAĞITLARA ZAM

Bugünden itibaren noter kağıdı ve beyanname 125 lira; protesto, vekaletname ve resen senet bedeli 250 lira oldu. Değerli kağıt bedeli, pasaportlar için 1.135 lira, ikamet izni için 810 lira olarak uygulanacak. Kimlik kartı için 185 lira, kayıp sebebiyle düzenlenen kimlik kartı için 370 lira değerli kağıt bedeli ödenecek. Ayrıca, aile cüzdanları için de 1.010 lira ödeme alınacak. Sürücü belgeleri ile sürücü çalışma belgeleri (karneleri) 1.420 liradan satılacak. Mavi Kart bedeli 185 lira, yabancı çalışma izni belgesi ile çalışma izni muafiyeti belgesi, 810 liradan verilecek.

KİRADA İSTİSNA 47 BİN TL

Kira gelirlerindeki 33 bin lira olan istisna tutarı 47 bin liraya çıktı. Engellilere yönelik 2024'te 1 milyon 591 bin 200 TL olan ÖTV istisnası tutarı, 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren 2 milyon 290 bin 200 liraya yükseltildi.

AKARYAKITTA ÖTV %6 ARTTI

Akaryakıt ürünlerinde uygulanan ÖTV'ye yeni yılda yüzde 6 artış yapıldı. ÖTV artışı fiyatları yüzde 1 civarında etkileyecek. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek "Akaryakıt ürünlerinde vergi artışını sınırlandırarak para politikasına güçlü bir destek veriyoruz" dedi. Bu yıl temmuz-kasım döneminde Yİ-ÜFE oranının yüzde 7,12 olduğuna işaret eden Şimşek, şunları kaydetti: Aralık ayında gerçekleşecek artış da eklenerek ÖTV tutarları güncellenecekti. Aldığımız kararla 5 aylık gerçekleşmeden daha da düşük oranda artış yaptık. Vatandaşlarımızın alım gücünün korunması, sürdürülebilir büyüme ve kalıcı refah artışı için fiyat istikrarını destekleyici mahiyetteki bu düzenlememiz ile yaklaşık 12 milyar liralık vergiden vazgeçiyoruz.

ÜCRETLİLER 47 BİN 520 TL VERGİ ÖDEMEYECEK

Asgari ücrete yüzde 30 oranında yapılan artış gelir vergisi ve damga vergisi istisnasına da yansıdı, ücretlilerin ödeyeceği vergiyi azalttı. Asgari ücretin vergi dışı olması sebebiyle bütün ücretliler 2025'te 47 bin 519,79 lira gelir vergisi ve damga vergisi ödemeyecek. Yemek parası istisna tutarı 240 liraya, yol parası istisna tutarı da 126 liraya çıktı. Böylece, aylık 6.240 lira yemek parası, 3.276 lira yol parası ödemeleri de vergiden istisna olarak çalışanlara ödenebilecek.

Kaynak: Cevdet Fırat Aydoğmuş