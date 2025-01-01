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Altın yeni yıla nasıl başladı?

Geleneksel yatırım araçları arasında geçtiğimiz yıl en iyi performansı altın gösterdi. 2025 yılında da güvenli liman altın fiyatlarında canlı ve güncel rakamlar merak ediliyor. Gram altın güne 2.966 TL'den başlarken, ons altının değeri ise 2.624 dolardan işlem görüyor. Peki, çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Yarım altın bugün kaç TL? İşte 1 Ocak altın fiyatları...

Kaynak : Dünya
Haber Giriş : 01 Ocak 2025 08:03, Son Güncelleme : 01 Ocak 2025 10:12
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2025 yılının sonlanması ile birlikte yıllık bazda en iyi getiri sunan yatırım araçları belli oldu.

2024 yılında yatırım araçları arasında en fazla kazandıran yüzde 53,16 ile cumhuriyet altını olurken, altının gram fiyatı yüzde 51,63, BIST 100 endeksi yüzde 31,60, dolar/TL yüzde 19,63 ve euro/TL yüzde 12,51 artış gösterdi.

Altın fiyatları, 1 Ocak 2025 Çarşamba günü yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Küresel ekonomik gelişmelerin ve döviz kurundaki dalgalanmaların etkisiyle piyasada hareketlilik yaşanıyor.

Altının onsu, uluslararası piyasalarda dün akşam itibarıyla 2 bin 618 dolardan işlem gördü. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 1 artarak 3 milyon 25 bin lira oldu.

Yeni günde ise gram altın güne 2.966 liradan, çeyrek altın ise 4 bin 850 liradan başladı.

Güncel altın fiyatları şöyle:

* Gram altın satış fiyatı: 2.966,83 TL

* Çeyrek altın satış fiyatı: 4.850,76 TL

* Yarım altın satış fiyatı: 9.701,52 TL

* Tam altın satış fiyatı: 19.819,00 TL

* Cumhuriyet altını satış fiyatı: 19.343,71 TL

* Gremse altın satış fiyatı: 49.313,00 TL

* Ons altın satış fiyatı: 2.624,99 dolar

Dolar kaç TL oldu, Euro ne kadar? (1 Ocak 2025)

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