Altın yeni yıla nasıl başladı?
Yeni yılın ilk gününde altında düşüş görülüyor. Güncel verilere göre gram altın 2 bin 966 lira, çeyrek altın ise 4 bin 850 lira seviyesinde seyrediyor.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 01 Ocak 2025 08:03, Son Güncelleme : 01 Ocak 2025 08:05
Gram altın, 1 Ocak 2025 Çarşamba günü güne 2 bin 966 liradan başladı. Çeyrek altın ise 4 bin 850 liradan işlem görüyor.
Altın Fiyatları (Güncel)
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Altın/Ons Fiyatı:
- Alış: 2.624,01 dolar
- Satış: 2.624,99 dolar
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Çeyrek Altın Fiyatı:
- Alış: 4.745,20
- Satış: 4.850,76
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Cumhuriyet Altını Fiyatı:
- Alış: 18.980,81
- Satış: 19.343,71
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Tam Altın Fiyatı:
- Alış: 19.420,00
- Satış: 19.819,00
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Yarım Altın Fiyatı:
- Alış: 9.460,75
- Satış: 9.701,52
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Gremse Altın Fiyatı:
- Alış: 48.399,00
- Satış: 49.313,00