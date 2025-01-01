Altın yeni yıla nasıl başladı?

Gram altın, 1 Ocak 2025 Çarşamba günü güne 2 bin 966 liradan başladı. Çeyrek altın ise 4 bin 850 liradan işlem görüyor.

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