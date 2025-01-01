Refakat ettiği hastaya yılbaşında dehşeti yaşattı

Tartışmanın büyürken Alihan E., üzerinde bulunan bıçakla Nihat K.'yı boynundan yaraladı. Acil serviste panik ve korku yaşanırken kanlar içerisinde kalan Nihat K., personel tarafından kırmızı alanına götürülüp tedaviye alındı.

Rahatsızlanan Nihat K., yakınları tarafından OMÜ Tıp Fakültesi Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı. Nihat K., bir süre sonra yanında gelen refakatçisi Alihan E. ile tartışmaya başladı.

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