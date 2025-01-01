Trafik kazası sonrası kavga: 11 kişi gözaltına alındı
Edirne'de meydana gelen trafik kazasının ardından yaşanan kavgayla ilgili 11 kişi gözaltına alındı.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 01 Ocak 2025 08:25, Son Güncelleme : 01 Ocak 2025 09:56
Edirne'de alkollü sürücü N.F.K'nin kullandığı 06 SC 121 plakalı otomobil ile M.S.'nin kullandığı 22 HL 350 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada şans eseri yaralanan olmazken, araçlarda bulunan şahıslar arasında kavga çıktı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve ambulans ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri olayla ilgili 11 şüpheliyi ifadelerini almak üzere karakola götürdü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.