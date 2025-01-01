İnsanlık ittifakı İstanbul'da buluşuyor

İstanbul'da 308 sivil toplum kuruluşunun düzenlediği yürüyüşle İsrail zulmü lanetlenecek, dünyaya Filistin'e destek mesajı verilecek.

Yürüyüşe katılmak üzere 81 ilden İstanbul'a giden yediden yetmişe vatandaşlar özel araçları, otobüsler ve yaya olarak akın akın camilere ve Galata Köprüsü'ne doğru yola çıktı.

İsrail soykırımına dur demek için binlerce kişi Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi meydanında toplandı. Vatandaşların bir kısmı içeride namaz kılarken bir kısmı da dışarda namazını kıldı.

Yoğunluk dolayısıyla camilere giremeyen vatandaşlar, yeşil alanlarda beraberlerinde getirdikleri seccadelerin üzerinde namaz için saf tuttu.

On binlerce kişi Galata Köprüsü'ne yürüyor

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi, Eminönü Yeni Camii, Sultanahmet Camii ve Süleymaniye Camii başta olmak üzere camilerde sabah namazının kılınmasının ardından katılımcıların oluşturduğu kortejler, Gülhane, Sirkeci, Eminönü son olarak da Galata Köprüsü'ne ulaşmak üzere ellerindeki Türk ve Filistin bayraklarıyla sloganlar eşliğinde yürüyüşe başladı.

Bazı yollar trafiğe kapatıldı

Fatih'te Galata Köprüsü ve buraya çıkan tüm katılımlar ile Beyoğlu'nda Kemeraltı Caddesi'ne Karaköy Meydanı'ndan itibaren araçlar geçiş yapamayacak.

Meclis-i Mebusan Caddesi Dolmabahçe Meydanı'ndan itibaren Galata Köprüsü istikametine çıkan tüm cadde ve sokaklar, Kemeraltı Caddesi (Tophane ışıkları ile Karaköy Meydanı arası iki yönlü), Bankalar Caddesi ile Tersane Caddesi'nin çift yönlü saat 05.00'ten itibaren trafiğe kapatıldı.

Ragıp Gümüşpala Caddesi, Reşadiye Caddesi, Ankara Caddesi, Ebu Suud Caddesi, Sahil Kennedy Caddesi (Sirkeci ile Vefa Karakurdu Üst Geçidi arası), Küçük Ayasofya Caddesi ve bu caddeye çıkan tüm yollardan miting bitene kadar araçlar geçemeyecek.

Kapatılan yollara alternatif olarak, Unkapanı Köprüsü, Refik Saydam Caddesi, Meclis-i Mebusan Caddesi Dolmabahçe istikameti, Atatürk Bulvarı ile Unkapanı Köprüsü'nün kullanılması istendi.

Eyüpsultan-Eminönü Tramvay Hattı'nda Küçükpazar-Eminönü durakları arasında, Kabataş Tramvay Hattı'nda ise Kabataş-Sultanahmet arasında seferler yapılıyor.

Kapanan yollara alternatif olarak Unkapanı Köprüsü, Refik Saydam Caddesi, Meclis-i Mebusan Caddesi'nde Dolmabahçe istikameti, Atatürk Bulvarı, Unkapanı Köprüsü belirlendi.