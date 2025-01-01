Kardeşler arası miras paylaşımında yeni dönem: Tapudaki o şart kalktı

Miras hukukunda önemli değişiklikler yapıldı. Yapılan düzenlemeler sayesinde miras paylarının kardeşler arasında devri süreci artık daha hızlı ve etkili bir şekilde gerçekleşecek.

Bu yenilik, mirasçılar arasındaki hukuki işlemleri hızlandırarak miras paylaşımında daha verimli çözümler sunacak.

HİSSELİ TAPULARIN DEVRİ DAHA KOLAY HALE GELİYOR

Babasından ve diğer aile büyüklerinden kalan mirasla ilgili önemli bir adım atıldı. Artık, miras paylarının kardeşler arasında devri daha çabuk ve sorunsuz hale gelecek.

Hisseli tapu sahipleri için tapu satışıyla ilgili çözüm yolları aranırken, yeni düzenlemeyle birlikte hisseli tapuların devri daha kolay ve hızlı bir biçimde gerçekleştirilebilecek.

YAZILI ANLAŞMALAR GEÇERLİ OLACAK

Kardeşler arasında miras paylaşımı konusunda çıkabilecek anlaşmazlıkların önüne geçmek amacıyla yapılan değişiklikle yazılı anlaşmalar artık geçerli olacak. Bu anlaşmaların noter onayı gerektirmemesi, miras paylaşımını büyük ölçüde kolaylaştıracak.

Hisseli tapu almak isteyenler için Tapu Sicil Müdürlüğü ve noter işlemleri tamamlanarak, sınırlar net bir şekilde belirlenecek ve parseller tespit edilecek. Bu sayede, hisseli tapu sahipleri daha şeffaf bir satın alma süreci yaşayacak.

MİRAS KALAN EVLERİN DEVRİ ARTIK DAHA KOLAY

Miras kalan bir evin kardeşlere devri için artık yalnızca yazılı bir sözleşme yeterli olacak. Hisseli tapu satışında ise, hissedarların ortak bir karar alması ve tapu devri işlemlerine katılması gerekecek.

Ayrıca, hissedarlar tüm işlemleri bir avukat aracılığıyla yürütebilecek ve vekalet verebilecekler. Satış işlemleri tamamlandıktan sonra, hisse sahiplerine düşen paylar ödenecek. Tapuda tüm hissedarların hazır bulunması işlemlerin sorunsuz bir şekilde tamamlanması açısından büyük önem taşıyacak.

Yeni düzenlemeler, hisseli tapu devrini daha verimli hale getirerek miras işlemlerini hızlandırmayı ve kolaylaştırmayı hedefliyor.