2025'te ne kadar vergi ödeyeceğiz?

2025 yılı trafik ceza tutarları belli oldu
2025 yılı trafik ceza tutarları belli oldu
Otomotivde sürpriz ek vergi kararı! Oran yüzde 50'ye çıktı
Otomotivde sürpriz ek vergi kararı! Oran yüzde 50'ye çıktı
Yurt dışına çıkışta 'pulsuz' dönem
Yurt dışına çıkışta 'pulsuz' dönem
Kardeşler arası miras paylaşımında yeni dönem: Tapudaki o şart kalktı
Kardeşler arası miras paylaşımında yeni dönem: Tapudaki o şart kalktı
Bitkisel üretimde yeni destekleme modeli hayata geçiyor
Bitkisel üretimde yeni destekleme modeli hayata geçiyor
Hava taşımacılığına emisyon etiketi geliyor
Hava taşımacılığına emisyon etiketi geliyor
Aralık enflasyonu cuma günü açıklanacak
Aralık enflasyonu cuma günü açıklanacak
Kamu sosyal tesislerinde 2025 ücret tarifesi belirlendi
Kamu sosyal tesislerinde 2025 ücret tarifesi belirlendi
Doğal gaz abonelik, bağlantı, sayaç ücretine zam geldi
Doğal gaz abonelik, bağlantı, sayaç ücretine zam geldi
2025'te kamu çalışanlarını zorlu sözleşme süreci bekliyor
2025'te kamu çalışanlarını zorlu sözleşme süreci bekliyor
Yeni yılda bizi ne bekliyor? İşte kalem kalem 2025 zamları
Yeni yılda bizi ne bekliyor? İşte kalem kalem 2025 zamları
Terörsüz Türkiye için umutlar arttı! Yeni süreç bölgede yankı buldu
Terörsüz Türkiye için umutlar arttı! Yeni süreç bölgede yankı buldu
Yatırım olarak en fazla cumhuriyet altını kazandırdı
Yatırım olarak en fazla cumhuriyet altını kazandırdı
Havacılığın kara yılı! 10 uçak kazasında 282 ölü
Havacılığın kara yılı! 10 uçak kazasında 282 ölü
Konut kredisi için şubeye gitmek tarih oluyor
Konut kredisi için şubeye gitmek tarih oluyor
Yeni ÖTV istisnası ile hangi otomobiller alınabiliyor?
Yeni ÖTV istisnası ile hangi otomobiller alınabiliyor?
2024 yılının en çok kazandıran yatırım aracı belli oldu
2024 yılının en çok kazandıran yatırım aracı belli oldu
Genç Sağlık Sendikasından Bakanlığa '3+1' ziyareti
Genç Sağlık Sendikasından Bakanlığa '3+1' ziyareti
IMEI kayıt ücreti, sıfır telefon ücretini geçti
IMEI kayıt ücreti, sıfır telefon ücretini geçti
Tesla Türkiye'den yeni sistem: Eski araçlar yeniyle değiştirilebilecek
Tesla Türkiye'den yeni sistem: Eski araçlar yeniyle değiştirilebilecek
16 dokunulmazlık dosyası TBMM'de! Aralarında Özel de var
16 dokunulmazlık dosyası TBMM'de! Aralarında Özel de var
Ayakkabı boyacısının 7 bin TL için hayatı karardı
Ayakkabı boyacısının 7 bin TL için hayatı karardı
Yılbaşında İstanbul ve Ankara'da bu yollar kapalı olacak
Yılbaşında İstanbul ve Ankara'da bu yollar kapalı olacak
Plastik poşet fiyatı zamlanıyor
Plastik poşet fiyatı zamlanıyor
Bahçeli'den İmralı-DEM teması hakkında ilk mesaj
Bahçeli'den İmralı-DEM teması hakkında ilk mesaj
Kahramanmaraş'ta 4 büyüklüğünde deprem
Kahramanmaraş'ta 4 büyüklüğünde deprem
Erdoğan: Vatandaşımızın refah kaybını telafi edeceğiz
Erdoğan: Vatandaşımızın refah kaybını telafi edeceğiz
ÖTV muafiyetli araç alımına 5+5 formülü
ÖTV muafiyetli araç alımına 5+5 formülü
Eski bakan Nahit Menteşe hayatını kaybetti
Eski bakan Nahit Menteşe hayatını kaybetti
Ekmeğe zam geliyor! Kaç lira olacak?
Ekmeğe zam geliyor! Kaç lira olacak?
Ana sayfaHaberler Ekonomi

2025'te ne kadar vergi ödeyeceğiz?

Vergi uzmanı Ozan Bingöl yeni yılda ekonomi yönetiminin vergi geliri hedefi üzerinden kişi başına düşen vergi tutarını hesapladı. Buna göre; 2025 yılında fert başına düşen vergi 147 bin lirayı aşacak. Dolar bazında ise 3 bin 501 dolar vergi ödeyeceğiz.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 01 Ocak 2025 11:25, Son Güncelleme : 01 Ocak 2025 11:26
Yazdır
2025'te ne kadar vergi ödeyeceğiz?

Vergi uzmanı Ozan Bingöl, ekonomi yönetiminin 2025 yılı için toplam vergi geliri hedefi üzerinden yaptığı hesapla yeni yılda kişi başına düşünen yıllık vergi tutarını hesapladı.

Ozan Bingöl X (Twitter) hesabından yaptığı paylaşımda, hükümetin 2025 yılı için toplam vergi geliri hedefinin 12 trilyon 651 milyon lira olduğunu anımsattı.

Orta Vadeli Program'da (OVP) 2025 nüfus tahmininin 86 milyon 26 bin kişi olduğunu aktaran Bingöl, kişi başına düşen yıllık verginin 147 bin 65 lira olduğunu yazdı.

OVP'de 2025 için dolar kuru 42 lira olarak hesaplanırken dolar bazında kişi başına düşen vergi ise 3 bin 501 dolar 56 cent olacak.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber