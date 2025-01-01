YÖKAK, BU İLANA MÜDAHİL OLMALI!
Yükseköğretim Kalite Kurulu, üniversitelerdeki kalite koordinatörlüklerinin adrese teslim akademik kadro ilanlarıyla suiistimal edilmesine dur demeli!
Bilindiği üzere, 2017 yılında 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'na eklenen hüküm
ile yükseköğretim kurumlarının eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile
idari hizmetlerinin kalite düzeylerine ilişkin ulusal ve uluslararası kalite
standartlarına göre değerlendirmeler yapmak, iç ve dış kalite güvencesi, akreditasyonsüreçleri
ve bağımsız dış değerlendirme kurumlarının yetkilendirilmesi süreçlerini yürütmek
üzere idari ve mali özerkliğe sahip, kamu tüzel kişiliğini haiz ve özel bütçeli
Yükseköğretim Kalite Kurulu kurulmuştur.
Söz konusu Kurul yükseköğretim kurumların kalite süreçleriyle ilgili bütün
işlemleri üniversitelerde kurulan Kalite Koordinatörlüğü ile işbirliği içerisinde
yürütmektedir.
Bundan dolayı, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı da üniversitelere uygulamalı birim statüsünde öğretim görevlisi kadrosu tahsis ederek yükseköğretim kurumlarının kalite birimlerinin güçlenmesini amaçlamaktadır. Ama gelin görün ki bazı üniversitelerimiz bu birimleri ısmarlama kadroların merkezi haline getirmektedir.
Bir örnek üzerinden sorunu sizlerle paylaşalım. 30 Aralık 2024 tarihli Resmi Gazete'de Malatya Turgut Özal Üniversitesi tarafından Kalite Koordinatörlüğünde ilan edilen Öğretim Görevlisi kadrosunda "İş Sağlığı ve Güvenliği Lisans ve Yüksek Lisans mezunu olup, bir prosese ilişkin risk değerlendirmesi konusunda çalışma yapmış olmak." şartı aranmıştır
Öncelikle şunu çok açık ifade etmek gerekirse; İş Sağlığı ve Güvenliği alanının
Kalite Koordinatörlüğünde yürütülen işlerle ilgili uzak yakın ilişkisi bulunmamaktadır.Kalite
Koordinatörlüklerinde, gerek program gerekse kurumsal akreditasyon süreçleri
kapsamında yapılacak işleri yerine getirmek üzere, Eğitim Programları ve Öğretim,
Eğitim Yönetimi, Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme ile İstatistik gibi bölümlerde
kariyer yapmış adayların istihdamı faydalı olacaktır. Ülkemizde debu alanda
yetişmiş oldukça başarılı mezunlar bulunmaktadır.
Bu çerçevede, ülkemizde kalite süreçlerinin merkezi kurumu olan Yükseköğretim Kalite Kurulunun (YÖKAK) üniversitelerden kalite konusunda önemli işler yapmasını bekliyorsa, öncelikle akademik alımlarla ilgili kalite ölçütlerini de belirlemesi gerektiğini düşünüyoruz!