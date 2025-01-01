Açıklanmasına günler kaldı: En düşük emekli maaşı için yeni iddia

Gözler emekli maaşındayken ortaya atılan yeni iddia en düşük emekli maaşını işaret etti.

AK Parti kulislerinden duyulanlara göre, Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon tahminine göre yapılan hesaplamada memurlara yüze 12.26, SSK Bağkur emeklilerine yüzde 16,50 oranında zam yapılması bekleniyor.

Yapılacak düzenlemeyle en düşük emekli maaşının 15 bin TL'ye çıkartılacağı iddia ediliyor.