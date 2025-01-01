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2024'te AFAD ekibi yine sahadaydı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), 2024 yılında yapılan faaliyetlere ilişkin video paylaşımı yaptı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 01 Ocak 2025 14:17, Son Güncelleme : 01 Ocak 2025 14:38
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2024'te AFAD ekibi yine sahadaydı

AFAD'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımdaki videoda, depremden yangına, selden su baskınına, heyelandan maden kazasına kadar birçok farklı afet türüyle mücadele edildiği belirtildi.

Videoda, Antalya Konyaaltı'nda meydana gelen teleferik kazasında asılı kalan 24 kabindeki 174 vatandaşın profesyonel ekiplerin çalışmasıyla tahliye edildiği anımsatılarak, şu bilgilere yer verildi:

"70 ilimizde meydana gelen 1929 sel, su baskını, kıyı seli ve su yükselmesine anında müdahale ettik. 48 ilimizde meydana gelen 48 heyelanla ekiplerimiz canla başla mücadele etti. 187'si 4 ve üzeri olmak üzere toplam 31 bin 416 depremde ilgili tüm kurumlarımızla teyakkuz halindeydik. 78 ilimizdeki 5 bin 313 orman yangınına karşı yeşil vatanımızı korumak için orman kahramanlarıyla omuz omuza alevlerle mücadele ettik. 10 ilimizde meydana gelen 18 maden kazası, 9 ilimizde meydana gelen 15 çığ olayına müdahale ettik."

Deprem konutu kura çekimi ve anahtar teslim törenleri ile toplam 155 bin 224 afet konutunun hak sahibi vatandaşlarla buluşturulduğu aktarılan videoda, Türk milletin merhamet ve şefkat elinin, dünyanın dört bir yanına ulaştırıldığı, mağdur ve mazlumun yanında olmaya devam edildiği vurgulandı.

Videoda, AFAD'ın 2024 yılı içerisindeki faaliyetlerine ilişkin görüntüler ve bilgilere de yer verildi.

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