Yollardaki TOGG sayısı 49 bin 676'ya ulaştı
Türkiye'nin doğuştan elektrikli ilk aracı Togg T10X, 2024 yılında 30 bin 93 adetlik satış rakamına ulaştı. Trugo'nun şarj istasyonu ağı genişlerken, dijital platform Trumore yeni özellikleriyle kullanıcıların ilgisini çekti.
Togg, 2024 yılında 30 bin 93 adet T10X modelini kullanıcılarla buluşturarak önemli bir başarıya imza attı. Bu rakamın 5 bin 732'si sadece aralık ayında gerçekleşti. 2023'te 19 bin 583 adet satış gerçekleştiren Togg, trafikteki toplam T10X sayısını yüzde 53,6 artışla 49 bin 676'ya yükseltti.
Şarj Altyapısı Genişledi
Togg'un uçtan uca kesintisiz ve yüksek performanslı şarj sağlayıcısı Trugo, 2024 yılında 81 ildeki yüksek hızlı DC şarj istasyonu sayısını 842'ye, soket sayısını ise 1684'e çıkardı. AC şarj istasyonlarının sayısı da 363'e ulaştı.
Trumore ile Dijital Deneyim
Togg'un dijital platformu Trumore, 2024 yılında 2 milyonun üzerinde kullanıcıya ulaştı. Platform, yenilikçi uygulamaları ve hizmetleriyle dikkat çekti:
- Mode Art: T10X'i dijital sanat galerisine dönüştüren bu özellik, Trumore'un en çok indirilen uygulaması oldu.
- AI Kamera ve AI Radyo: Kullanıcılara yapay zeka destekli fotoğraf ve radyo deneyimi sundu.
- Trumore Gez: Lokasyon bazlı akıllı hizmetler sunarak kullanıcıların hayatını kolaylaştırdı.
Eğlence ve Eğitim Uygulamaları
Trumore, kullanıcılarına yıl boyunca farklı eğlence ve eğitim içerikleri sundu:
- "Kelime Yansıt", "TRT Bil Bakalım", "Kelime Avı" gibi oyunlar büyük ilgi gördü.
- Çocuklara yönelik "Twin" uygulaması, sürdürülebilirlik ve çevre bilinci kazandırırken, "TRT Çocuk Kitaplık" ve "Anaokulum" gibi uygulamalar eğitim materyalleri ve kitaplara erişim sağladı.
- Platform, kullanıcıların Youtube, fizy, TV+, D-Smart GO gibi içeriklere erişimini kolaylaştırdı ve alışveriş deneyimini Migros, Trendyol, sahibinden.com gibi iş birlikleriyle zenginleştirdi.