26 yaşındaki Fatma'nın av tüfeği ile ölümünde 5 yakını tutuklandı

Olay, önceki gün ilçeye bağlı Meşeliyatak köyünde meydana geldi. Av tüfeğiyle başından vurulan Fatma Türk, yaşamını yitirdi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, cinayet şüphesi üzerine kardeş D.Y., silahın ruhsat sahibi İ.B., baba H.T., anne N.T. ve diğer kardeş H.T.'yi gözaltına aldı. Türk'ün cenazesi, savcılık tarafından olay yeri incelemeleri sonrası otopsi için Dereli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

AYAĞI TAKILINCA TÜFEĞİN ATEŞ ALDIĞINI ÖNE SÜRDÜ

Olaya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 5 şüpheli işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlik tarafından tutuklandı.

Fatma Türk'ün ölümüne ilişkin soruşturma sürerken, D.Y.'nin ifadesinde ayağı takılınca yerine koymaya çalıştığı elindeki av tüfeğin kazara ateş aldığını söylediği öğrenildi.