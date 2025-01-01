15 yaşındaki Rafet'i öldürüp, yol kenarına attılar

Olay, Adana'nın Yüreğir ilçesi Geçitli Cumhuriyet Mahallesi Kızıldere yolunda meydana geldi. Yol kenarında hareketsiz yatan birini gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Silahla Vurularak Öldürüldü

Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, şahsın kafasından tabanca ile vurularak hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından cenaze, otopsi işlemleri için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kimliği Belirlendi

Jandarma ekiplerinin çalışmaları sonucu öldürülen kişinin 15 yaşındaki Rafet Dinç olduğu tespit edildi. Dinç'in cenazesi, otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından ailesi tarafından teslim alınarak toprağa verildi.

Soruşturma Sürüyor

Jandarma ekipleri, olayla ilgili şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için geniş çaplı bir soruşturma başlattı.