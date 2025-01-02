Kavgada 1 kişiyi öldüren Noel Baba kostümlü şüpheli, tutuklandı

Serdivan'da yılbaşı gecesi otomobille tur atan Bakır Şahan Saçaklı ve Nesrullah T.'nin içinde bulunduğu grup ile Noel Baba kostümü giyen Ali Osman G. arasında bilinmeyen nedenle tartışma yaşandı. Tartışmanın ardından ayrılan taraflar, gece yarısına doğru bir alışveriş merkezinin yakınındaki kavşakta yeniden karşılaştı. Noel Baba kostümlü Ali Osman G., burada grubun saldırısına uğradı. Ali Osman G. de yanında bulunan bıçağı çekip Nesrullah T. ve Bakır Şahan Saçaklı'yı bıçakladı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulansla Serdivan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradaki müdahalenin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Bakır Şahan Saçaklı, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Saçaklı'nın cenazesi otopsi için morga kaldırılırken, Nesrullah T.'nin de hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Polis, kavgaya karıştıkları tespit edilen 10 kişiyi gözaltına aldı. Bu arada kavga anları da güvenlik kamerasına yansıdı.

Olayla ilgili gözaltına alınan 10 şüpheliden 9'u, sorguları sonrası serbest bırakıldı. Ali Osman G. ise sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.