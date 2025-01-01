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Ak Parti'den 'torba yasa' hazırlığı: En düşük emekli aylığı 15 bin TL olabilir

AK Parti, hem en düşük emekli aylığının artırılması hem de 2025 yılı için işverene sağlanacak 1000 lira asgari ücret desteği için yapılacak yasal düzenlemeleri torba yasa teklifiyle TBMM gündemine getirmeye hazırlanıyor. Halen 12.500 TL olarak ödenen en düşük emekli aylığının 15.000 TL'ye çıkartılması bekleniyor.

Haber Giriş : 01 Ocak 2025 17:30, Son Güncelleme : 01 Ocak 2025 18:12
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Ak Parti'den 'torba yasa' hazırlığı: En düşük emekli aylığı 15 bin TL olabilir

Ekonomi'den Canan Sakarya'nın haberine göre; çalışmalarına 7 Ocak'a kadar ara veren Meclis, bu ay geniş kesimleri ilgilendiren düzenlemeler için mesai yapacak. 12 bin 500 lira olan en düşük emekli aylığının artırılması için gerekli yasal düzenlemenin ocak ayının üçüncü haftasına kadar tamamlanması planlanıyor. Hem en düşük emekli aylığının artırılması hem de 2025 yılı için işverene sağlanacak 1000 lira asgari ücret desteği için yapılacak yasal düzenlemeleri AK Parti, torba teklifle Meclis gündemine getirmeye hazırlanıyor.

Emeklilerin zam oranı aralık enflasyonu ile netleşecek Milyonlarca emeklinin gözü 3 Ocak'ta açıklanacak enflasyona çevrildi. Aralık ayı enflasyonun açıklanmasıyla birlikte emeklilerin zam oranı netleşecek. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş artışları Ocak ve Temmuz ayında 6 aylık TÜFE oranında, memur emeklilerinin ise enflasyon farkına ilaveten toplu sözleşmelerinde belirtilen oranlar çerçevesinde belirlenecek.

12 bin 500 lira olan en düşük emekli aylığı için yasal düzenleme yapılması gerekiyor. Halen 3 milyon 703 bin 180 kişi en düşük emekli maaşı alıyor. 3 Ocak'ta enflasyonun açıklanmasıyla birlikte en düşük emekli aylığına ilişkin yasal düzenleme için süreç hızlanacak. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Aralık ayı içinde yaptığı açıklamada 12.500 TL olan en düşük emekli aylığı ile ilgili mutlaka bir değerlendirme yapılacağını söylemişti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da geçen hafta sonu yaptığı açıklamada ocak ayı enflasyon oranı belli olduktan sonra Ekonomi Koordinasyon Kurulu'nda en düşük emekli aylığının artırılması noktasında bir çalışma yapılacağını bildirmişti. Işıkhan şu bilgileri vermişti: "Kısa süreli ve az prim ödediği için düşük aylık alan emeklilerimizi biz 12,500 TL'ye tamamlıyoruz ve aradaki fark da Hazine tarafından ödenmektedir. Enflasyon oranları belli olduktan sonra Ocak ayında yine cumhurbaşkanlığında Ekonomi Koordinasyon Kurulu'nda en düşük emekli aylığının da arttırılması noktasında da bir çalışma içerisinde bulunabileceğimizi ifade etmek isterim."

Düzenlemenin ocak ayının 3. haftasına yetişmesi planlanıyor

AK Parti en düşük emekli aylığına ilişkin yasal düzenlemeyi ocak ayının üçüncü haftasına kadar yasalaştırmayı planlıyor. 17 Ocak'a kadar yasanın yetişmemesi durumunda emeklilere fark ödemesi yapılacak.

EKONOMİ'nin daha önce yaptığı çalışmada Aralık ayı enflasyonunun yüzde 2,5 olarak açıklanması durumunda SSK ve Bağ-Kur emeklileri için zam oranı yüzde 17,4, yüzde 3 olması durumunda ise zam oranının yüzde 18 olacağı hesaplanmıştı. Görevdeki memur ve memur emeklileri için ise Aralık ayı enflasyonu yüzde 2,5 olursa yüzde 13,1'lik, yüzde 3 olursa yüzde 13,7'lik bir zam gündeme gelecek. Bu durumda Aralık ayı enflasyonu yüzde 3 olarak gerçekleşse bile yüzde 20'nin altında kalan bir emekli maaş zammı söz konusu olacak ve 2023 ve 2024 yılı Ocak ayında olduğu gibi zam oranının artırılması beklentisi ortaya çıkacak.

En düşük emekli aylığı 15.000 TL'ye çıkabilir

Öte yandan kök aylığı 10.185 TL ve altında olan emekliler, zam oranı yüzde 18 olduğunda artıştan yararlanamayacaklar. 12.020 TL'nin altında kök aylığı olanlar ise zam alacaklar ancak alacakları zam yüzde 18'in altında kalacak. Halen 12.500 TL olarak ödenen en düşük emekli aylığının 15.000 TL'ye çıkartılması bekleniyor. Memur maaşlarına ve emekli memur aylıklarına yapılacak zam oranı ise yıllık enflasyon yüzde 45 olduğunda yüzde 12,02, yıllık enfl asyon yüzde 46 olduğunda yüzde 12,79, yıllık enflasyon yüzde 47 olduğunda da yüzde 13,56 olacak. Ocak ayında her zam senaryosunda memur maaşları ve emekli memur aylığı zamları SSK ve BAĞ-KUR emekli aylığı zamlarının en az 4,2 puan altında kalacak.

İşverene 1000 lira destek şubat ayından önce yasalaşacak

Meclise sunulacak ekonomiye ilişkin düzenlemelerin yer alacağı mini torba teklifte işverenlere sağlanacak asgari ücret desteği de yer alacak. Asgari ücretin 2025 yılı için 22 bin 104 lira olarak belirlenmesinin ardından işveren sağlanacak asgari ücret desteği de 1000 liraya çıkarıldı. İşverene, 70 ile 82 milyar lira arasında bir destek sağlanmış olacak.

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